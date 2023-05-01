Гол Кокорина на 85-й минуте принёс «Арису» победу в матче с «Пафосом»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=dc42b678f757b9d1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-154283589&hd=2&id=456240292&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 61-й минуте Янник Гомис вывел «Арис» вперёд. Спустя восемь минут гости сравняли счёт усилиями Жайро да Силвы. На 85-й минуте российский нападающий Александр Кокорин принёс «Арису» победу.

Матч команд в 27-м туре завершился вничью (2:2), в той игре Кокорин также отметился голом.