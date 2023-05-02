77-летнего комментатора Sky Sports обвинили в расизме из-за слов о Сон Хын Мине

Комментируя фол нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина на форварде «Ливерпуля» Коди Гакпо, Тайлер сказал, что Сон действовал «в стиле боевых искусств». Пользователи в соцсетях, посчитав этот комментарий отсылкой к восточным единоборствам, раскритиковали Мартина. Сравнение было воспринято как «расистское» из-за национальности Сона. В Sky Sports заявили, что с комментатором была проведена разъяснительная беседа.

В прошлом году 77-летний Тайлер, работающий на Sky Sports с 1990 года, извинился за слова о том, что вратарь сборной Украины Георгий Бущан должен «сражаться, как солдат» во время матча отборочного турнира к ЧМ-2022 с Уэльсом (0:1).