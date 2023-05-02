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09:18 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» обновил клубный рекорд по агентским выплатам

«ПСЖ» установил рекорд по объему выплат посредникам по итогам сезона-2021/22. Об этом сообщает Get French Football News.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, С 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года парижане потратила на агентов 39,44 млн евро. Для сравнения приводятся расходы «Марселя» и «Монако» — 10 млн и 9,2 млн соответственно.

В сезоне-2017/2018 подобных выплат было на сумму 23,2 млн. В последующих сезонах этот показатель не превышал 30 млн: 25,8 млн, 26,9 млн и 28,45 млн. Таким образом, «ПСЖ» обновил клубный рекорд по расходам на агентские услуги.

При этом непосредственно на переводы в отчетном периоде другим клубам в связи с трансферами футболистов ушел 181 млн.

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