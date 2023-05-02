В Англии призвали дисквалифицировать Юргена Клоппа. Известна причина

На видео можно увидеть, как немецкий тренер, празднуя победный мяч в компенсированное время, быстро приближается к запасному арбитру, который находится на грани поля, и говорит ему что-то эмоционально.
«И снова мы говорим о плохом поведении Клоппа и о плохом примере, который он подает миллионам болельщиков, наблюдающих за происходящим. Футбольная ассоциация должна взять все это под контроль. Штрафа недостаточно для устрашения. Сработает только дисквалификация», — приводит слова Саттона Daily Mail.
Саттон призвал Футбольную ассоциацию Англии рассмотреть этот случай и, возможно, наказать Клоппа за его поведение. Клопп позже сообщил, что в тот момент он получил повреждение.