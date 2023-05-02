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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

В Англии призвали дисквалифицировать Юргена Клоппа. Известна причина

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон выразил свою обеспокоенность поведением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в конце матча 34-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (4:3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

На видео можно увидеть, как немецкий тренер, празднуя победный мяч в компенсированное время, быстро приближается к запасному арбитру, который находится на грани поля, и говорит ему что-то эмоционально.

Во время загрузки произошла ошибка.

«И снова мы говорим о плохом поведении Клоппа и о плохом примере, который он подает миллионам болельщиков, наблюдающих за происходящим. Футбольная ассоциация должна взять все это под контроль. Штрафа недостаточно для устрашения. Сработает только дисквалификация», — приводит слова Саттона Daily Mail.

Саттон призвал Футбольную ассоциацию Англии рассмотреть этот случай и, возможно, наказать Клоппа за его поведение. Клопп позже сообщил, что в тот момент он получил повреждение.

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