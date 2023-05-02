В Англии призвали дисквалифицировать Юргена Клоппа. Известна причина

На видео можно увидеть, как немецкий тренер, празднуя победный мяч в компенсированное время, быстро приближается к запасному арбитру, который находится на грани поля, и говорит ему что-то эмоционально.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4b148e2e6b46412d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-30147556&hd=2&id=456242999&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«И снова мы говорим о плохом поведении Клоппа и о плохом примере, который он подает миллионам болельщиков, наблюдающих за происходящим. Футбольная ассоциация должна взять все это под контроль. Штрафа недостаточно для устрашения. Сработает только дисквалификация», — приводит слова Саттона Daily Mail.