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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» предложит Аллегри стать футбольным директором клуба

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать футбольным директором клуба. Об этом сообщает 90min.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в руководстве клуба понимают недовольство болельщиков последними результатами команды в текущем сезоне и рассматривают варианты ухода Аллегри с поста главного тренера. В связи с этим специалисту может быть предложена руководящая должность футбольного директора. Сам Аллегри не против остаться в «Ювентусе» в такой должности, чтобы помочь клубу с перестройкой состава.

После 32 сыгранных матчей текущего сезона Серии A «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с 60 набранными очками. «Зебры» могут лишиться 15 очков в случае доказательства их финансовых махинаций в период пандемии.

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