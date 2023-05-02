«Ювентус» предложит Аллегри стать футбольным директором клуба

По информации источника, в руководстве клуба понимают недовольство болельщиков последними результатами команды в текущем сезоне и рассматривают варианты ухода Аллегри с поста главного тренера. В связи с этим специалисту может быть предложена руководящая должность футбольного директора. Сам Аллегри не против остаться в «Ювентусе» в такой должности, чтобы помочь клубу с перестройкой состава.