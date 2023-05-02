«Ювентус» предложит Аллегри стать футбольным директором клуба
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать футбольным директором клуба. Об этом сообщает 90min.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать футбольным директором клуба. Об этом сообщает 90min.
По информации источника, в руководстве клуба понимают недовольство болельщиков последними результатами команды в текущем сезоне и рассматривают варианты ухода Аллегри с поста главного тренера. В связи с этим специалисту может быть предложена руководящая должность футбольного директора. Сам Аллегри не против остаться в «Ювентусе» в такой должности, чтобы помочь клубу с перестройкой состава.
После 32 сыгранных матчей текущего сезона Серии A «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с 60 набранными очками. «Зебры» могут лишиться 15 очков в случае доказательства их финансовых махинаций в период пандемии.