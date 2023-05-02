Мауро Икарди близок к переходу в «Фулхэм» за € 12 млн

Об этом сообщает «твиттер» As Marca со ссылкой на источники в одном из клубов.

По информации источника, сумма трансфера составит около € 12 млн. Ещё € 3 млн «ПСЖ» может получить в качестве различных бонусов. Переговоры Икарди с «Фулхэмом» о контракте перешли в финальную стадию.