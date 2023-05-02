Возвращение Месси в «Барселону» всё ближе. Ради этого клуб идёт на масштабные перемены

Главная трансферная интрига «Барселоны» связана с возможным летним возвращением Лионеля Месси. Для этого боссам каталонцев придётся изрядно постараться, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Ранее мы уже рассказывали, насколько реалистичен переезд Месси обратно в Барселону. Насколько с того момента каталонцы стали ближе к возвращению аргентинца?

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Руководство «Барселоны» встречалось с представителями Ла Лиги для согласования решения по вопросу о попадании под правила финансового фэйр-плей. Дело в том, что расходы каталонцев превышают доходы, из-за чего в их отношении ввели ряд ограничений. Из-за этого «Барса» не может регистрировать контракты игроков: например, по этой причине за основу до сих пор не заявлен Гави. «Барселоне» необходимо сократить расходы минимум на € 200 млн, чтобы получить возможность работать на трансферном рынке. Боссы сине-гранатовых предлагали Ла Лиге сокращать расходы постепенно, в течение трёх лет. Но это предложение отвергли.

Нерешённый вопрос препятствует осуществлению трансферов Иньиго Мартинеса, Илкая Гюндогана и Лионеля Месси, с которыми клуб хочет договориться о переходе в качестве свободных агентов.

Должен быть отток игроков, снижение заработной платы, чтобы была возможность зарегистрировать Месси. И есть факт, которого мы не знаем, это зарплата Лео. «Барселона» не похожа на «ПСЖ»: у них есть нефть и деньги, которые позволяют платить большую зарплату. «Барса» должна уменьшить фонд зарплат, чтобы подписывать игроков. Это как в метро: выпустите одних, чтобы другие могли войти. Хавьер Тебас президент Ла Лиги

Однако спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани ранее заявил, что «клуб ожидает интересное лето». Что же необходимо сделать руководству, чтобы оправдать ожидания болельщиков и решить вопрос с фэйр-плей и Ла Лигой? Очевидно — продать футболистов и разгрузить зарплатную ведомость.

Например, клуб хочет расстаться с находящимися в аренде Серджино Дестом («Милан»), Клеманом Лангле («Тоттенхэм»), Самуэлем Юмтити («Лечче»). Главное препятствие — большая зарплата и плохая форма футболистов. Так, Юмтити — второй футболист Серии А по зарплате (больше только у Влаховича), а Лангле провёл неудачный сезон в АПЛ, поэтому «Тоттенхэм» не хочет выкупать защитника. Но если «Барса» всё же продаст трёх футболистов, то, согласно сайту Transfermarkt, заработает около € 30 млн + освободит зарплатный фонд примерно на € 26 млн (общая сумма зарплат, согласно сайту Capology: Лангле — € 8 млн, Юмтити — € 12 млн и Дест — € 6 млн).

Также каталонцам придётся попрощаться с частью действующих игроков. Разброс слухов о потенциальных кандидатах огромен. Проще сказать, от кого «Барса» точно не откажется. Mundo Deportivo сообщил, что Хави предоставил руководству список из 10 игроков, кто ему необходим. В него вошли: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Гави, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски.

По остальным готовы общаться. Самыми прибыльными продажами могут стать трансферы Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафиньи. Испанские СМИ сообщают, что «Барса» может согласиться на расставание с Фати за € 70 млн, с Торресом — за € 25 млн, а с Рафиньей — за € 50 млн.

Остаётся неясной судьба двух ветеранов — Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Полузащитник получает € 37 млн в год, защитник — почти € 21 млн. Они — в топ-4 самых высокооплачиваемых игроков команды. Ранее сообщалось, что если Месси вернётся в Каталонию, то и Альба, и Бускетс останутся. При этом они готовы пойти на сокращение оклада. Контракт Бускетса кончается летом-2023, у Альбы — в следующем июне. Сокращение зарплат сильно оздоровит соответствующий клубный фонд и поможет ветеранам воссоединиться с Месси.

Также руководство планирует с 30 июня закрыть клубное телевидение Barca TV и сократить 150 сотрудников. Тяжёлое решение, которое также поможет вписаться в финансовый фэйр-плей Ла Лиги. Ещё одна идея — создание музея, главной фигурой которого станет Месси. Боссы хотят пожертвовать для этого бывшими помещениями академии, расположенными рядом с «Кампу Ноу». Согласно плану, это привлечёт туристов и фанатов, что станет источником дополнительного дохода.

Пока мы не знаем, случится ли возвращение Месси. Рано об этом говорить. Мы полностью сосредоточены на титуле в Ла Лиге. Что до трансферов — посмотрим. На встрече руководства клуба с боссами Ла Лиги речь будет не только о возможном возвращении Лео. Эта встреча нужна, чтобы «Барселона» могла улучшить состав на следующий сезон. Но сейчас это не такой важный вопрос — нам нужно сделать всё, чтобы выиграть чемпионат. Хави главный тренер «Барселоны»