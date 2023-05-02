Сразу несколько европейских топ-клубов претендует на Хвичу Кварацхелию
На вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию претендует сразу несколько грандов европейского футбола, сообщает Goal.
На вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию претендует сразу несколько грандов европейского футбола, сообщает Goal.
По информации источника, в трансфере грузинского футболиста заинтересованы сразу четыре топ-клуба: «Реал», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ». На данный момент мадридский клуб лидирует в гонке за подписание игрока, однако все остальные конкуренты «сливочных» продолжают работать с представителями и окружением 22-летнего вингера.
В текущем сезоне на счету Кварацхелии 37 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами.
Кварацхелия перешёл в неаполитанский клуб летом прошлого года. Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt — € 85 млн.