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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сразу несколько европейских топ-клубов претендует на Хвичу Кварацхелию

На вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию претендует сразу несколько грандов европейского футбола, сообщает Goal.

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Источник: Reuters

По информации источника, в трансфере грузинского футболиста заинтересованы сразу четыре топ-клуба: «Реал», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ». На данный момент мадридский клуб лидирует в гонке за подписание игрока, однако все остальные конкуренты «сливочных» продолжают работать с представителями и окружением 22-летнего вингера.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 37 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами.

Кварацхелия перешёл в неаполитанский клуб летом прошлого года. Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt — € 85 млн.

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