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20:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о возможном наказании Месси за поездку в Саудовскую Аравию

Руководство «Пари Сен-Жермен» может наказать аргентинского нападающего Лионеля Месси за поездку в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает L'Equipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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По информации издания, футболист покинул расположение команды без разрешения главного тренера Кристофа Гальтье и футбольного советника Луиша Кампуша. Отмечается, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается в ситуации и продумывает возможные санкции.

1 мая на фоне слухов об уходе Месси из парижской команды стало известно, что нападающий прилетел в Саудовскую Аравию. Отмечается, что футболист приехал туда в качестве амбассадора туризма арабской страны.

5 апреля сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинцу. Владельцы команды предложили Месси зарплату в 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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