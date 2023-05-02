Стало известно о возможном наказании Месси за поездку в Саудовскую Аравию

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По информации издания, футболист покинул расположение команды без разрешения главного тренера Кристофа Гальтье и футбольного советника Луиша Кампуша. Отмечается, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается в ситуации и продумывает возможные санкции.

1 мая на фоне слухов об уходе Месси из парижской команды стало известно, что нападающий прилетел в Саудовскую Аравию. Отмечается, что футболист приехал туда в качестве амбассадора туризма арабской страны.

5 апреля сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинцу. Владельцы команды предложили Месси зарплату в 400 миллионов евро в год.