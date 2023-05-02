СМИ: ПСЖ отстранил Месси от команды из-за самовольного отъезда в Саудовскую Аравию

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

По информации источника, Месси также отстранен от участия в тренировках, футболисту не будет выплачиваться зарплата за период дисквалификации.

В понедельник Месси покинул расположение ПСЖ без разрешения клуба и отправился в Саудовскую Аравию. Он является послом страны по туризму. Аргентинец пропустит матчи чемпионата Франции против «Труа» (7 мая) и «Аяччо» (13 мая).

Месси 35 лет, в текущем сезоне он провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 19 голевых передач. Аргентинец выступает за французскую команду с 2021 года, в составе ПСЖ он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции.