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22:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» вырвала победу над «Осасуной» — памплонцы больше часа играли вдесятером

«Барселона» дома победила «Осасуну» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Барселона
Осасуна
Альмерия
ЭльчеЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Победу каталонцами принес гол Жорди Альбы на 85-й минуте матча. «Осасуна» с 27-й минуты играла вдесятером, после удаления Хорхе Эррандо.

«Барселона» набрала 82 очка и оторвалась от «Реала» на 14 очков. У мадридцев есть одна игра в запасе. «Осасуна» с 44 очками занимает 9-ю строчку.

В другом матче «Альмерия» дома переиграла «Эльче» — 2:1. У хозяев забивали Лео Баптистао и Адри Эмбарба. У гостей отличился экс-форвард «Спартака» Эзекиель Понсе.

«Альмерия» с 36 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эльче» — на последней строчке с 16 очками.

Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
Осасуна
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