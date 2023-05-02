«Барселона» вырвала победу над «Осасуной» — памплонцы больше часа играли вдесятером
«Барселона» дома победила «Осасуну» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0.
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«Барселона» дома победила «Осасуну» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Победу каталонцами принес гол Жорди Альбы на 85-й минуте матча. «Осасуна» с 27-й минуты играла вдесятером, после удаления Хорхе Эррандо.
«Барселона» набрала 82 очка и оторвалась от «Реала» на 14 очков. У мадридцев есть одна игра в запасе. «Осасуна» с 44 очками занимает 9-ю строчку.
В другом матче «Альмерия» дома переиграла «Эльче» — 2:1. У хозяев забивали Лео Баптистао и Адри Эмбарба. У гостей отличился экс-форвард «Спартака» Эзекиель Понсе.
«Альмерия» с 36 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эльче» — на последней строчке с 16 очками.