Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

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Согласно рейтингу, опубликованному на сайте издания, Роналду заработал за последние 12 месяцев 136 миллионов долларов, из которых 46 миллионов составила зарплата в клубах («Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср»), еще 90 млн — различные рекламные и спонсорские контракты.

Прошлогодний лидер рейтинга Месси за обозначенный период заработал 130 млн долларов, из них 75 млн — зарплата. Замкнул тройку лидеров партнер аргентинца по атаке «ПСЖ» Килиан Мбаппе, в активе которого 120 млн (из них 100 — зарплата).