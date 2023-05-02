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2 мая, источник: Спорт РИА Новости

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду обошел аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году по версии журнала Forbes.

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фотографий
16
фотографий

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте издания, Роналду заработал за последние 12 месяцев 136 миллионов долларов, из которых 46 миллионов составила зарплата в клубах («Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср»), еще 90 млн — различные рекламные и спонсорские контракты.

Прошлогодний лидер рейтинга Месси за обозначенный период заработал 130 млн долларов, из них 75 млн — зарплата. Замкнул тройку лидеров партнер аргентинца по атаке «ПСЖ» Килиан Мбаппе, в активе которого 120 млн (из них 100 — зарплата).

Также в десятку вошли баскетболисты Леброн Джеймс (4-е место, 119,5 млн), Стефен Карри (8, 100,4 млн) и Кевин Дюрэнт (10, 89,1 млн), гольфисты Дастин Джонсон (6, 107 млн) и Фил Микелсон (7, 106 млн), боксер Сауль Альварес (5, 110 млн) и завершивший карьеру теннисист Роджер Федерер (9, 95,1 млн).

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