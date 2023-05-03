«Арсенал» смял «Челси» и стал лидером, «Барселона» в шаге от титула после фиаско «Реала»

Англия: Лэмпард только проигрывает

Футбол Англия 2022/2023 Тур 34, 2.05.2023, 22:00 Арсенал 3 Челси 1

У этого дерби могла быть традиционно роскошная вывеска, но две лондонские команды сами все испортили. «Челси» на протяжении большей части сезона пробивает дно, а «канониры» после разгромного поражения от «Манчестер Сити» фактически распрощались с шансами на титул, который был у них в руках.

Но есть нюанс. Синие с момента назначения Фрэнка Лэмпарда деградируют и проиграли в шестой раз подряд, тогда как «Арсенал» все же собирается сражаться до конца. И для Микеля Артеты такой «Челси» оказался идеальным соперником, чтобы поставить точку в неудачной серии (3−1) и одержать первую победу с 1 апреля.

Могли ли гости на что-то рассчитывать? Разве что теоретически — если бы при счете 1:0 Рамсдэйл не выдал шикарный сейв после удара Чилуэлла. Хотя этот момент выглядел исключением из правил — в целом казалось, что встречаются команды разного уровня. Так что Эдегор двумя классными ударами играючи оформил дубль и стал третьим после Сака и Габриэла Мартинелли футболистом с 20 результативными баллами.

Такими показателями не может похвастаться ни одна команда АПЛ. Очевидно, что четвертым в данном списке должен был значиться Габриэл Жезус, однако его на четыре месяца выбила травма, полученная на ЧМ-2022. Сегодня же бразилец впервые за три года достиг в чемпионате двузначной результативности — четвертым среди одноклубников в текущем чемпионате, что является лучшим показателем в лигах топ-5.

«Арсенал» же вернулся на первое место как минимум до завтрашней игры «Ман Сити». Вот только при отставании в два очка у «горожан» есть две игры в запасе. Соответственно, красно-белым остается верить в чудо и болеть в среду за своего принципиального соперника — «Вест Хэм». А еще можно гордиться тем, что прежде ни одна лондонская команда не выигрывала за сезон целых 10 дерби.

Испания: стена Тер Штегена

Футбол Испания 2022/2023 Тур 33, 2.05.2023, 20:30 Барселона 1 Осасуна 0

Первый тайм не радовал событиями. Самое яркое — промах Педри из площади ворот после идеальной передачи Бальде. Самое памятное — фол на том же Педри со стороны дебютировавшего в ла лиге Эррандо, после чего «Осасуна» осталась вдесятером. А самое мрачное на общем сером фоне — травма не доигравшего до перерыва Гави.

Вторая половина получилась совсем другой. Может, дело в севшем солнце, на которое недавно после неудачной игры жаловался Хави? Впрочем, на этом отрезке у «Барселоны» обнаружились проблемы с реализацией. Френки де Йонг с пары метров попал во вратаря, Дембеле промахнулся мимо пустого угла, а Фати ненужным касанием помешал выскакивавшему на ударную позицию Педри…

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a82d4b36fecc77c7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246188&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества Okko Спорт в VK

В конце концов, праздник на «Камп Ноу» устроил Жорди Альба, ударом шведкой вогнавший мяч в ближний угол. Кроме него заслужил персональные поздравления и голкипер Тер Штеген. Немец побил клубный рекорд, в течение одного чемпионата выдав 25 сухих матчей! В том числе благодаря такому киперу «Барса» в 11-й раз выиграла 1:0. Еще одна такая победа, и у ла лиги будет новый рекорд. Ну, а перспективы оформления титула зависели от игравшего позже «Реала».

Футбол Испания 2022/2023 Тур 33, 2.05.2023, 23:00 Реал Сосьедад 2 Реал 0

Мадридцам точно было не до сроков барселонского чемпионства. Карло Анчелотти скорее сосредоточился на субботнем финале Кубка Испании, поэтому, например, Бензема даже не приехал в Сан-Себастьян. Модрич с Алабой травмированы, а Винисиус Жуниор и Камавинга отбывали дисквалификации. В общем, состав «Реала» был далек от оптимального. Отсюда довольно осторожная игра, что не гарантировало безопасность мадридских ворот. В первом тайме их спасли Куртуа, не позволивший забить Давиду Сильве, и остановившая удар Субименди перекладина.

Неприятности назревали, и неизбежное случилось после перерыва. Эдер Милитао дрогнул под давлением Серлота и так неудачно отдал пас к своим воротам, что мяч миновал Куртуа и прилетел на ногу Кубо. Бывший игрок «Реала» не промахнулся, а ответить гостям, оставшимся в меньшинстве после удаления Карвахаля, оказалось нечем. Более того, Брарранечеа удвоил перевес хозяев ударом в ближний угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=04b2fd2343878dea&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246190&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества Okko Спорт в VK

Столица Каталонии может готовиться к чемпионскому празднику — 14 мая в дерби с «Эспаньолом». Впрочем, говоря о неизбежном триумфе сине-гранатовых, нельзя оставить в тени важнейшую победу «Реал Сосьедад». Баскам очень нужны очки, чтобы отстоять место в четверке и держать на дистанции набравший впечатляющий темп «Виллярреал».

Германия: кубковый «Лейпциг»

В первом полуфинале Кубка Германии ожидаемой борьбы не получилось, а «Фрайбург» так и не пришел в себя, получив два гола за две минуты. В итоге «Лейпциг» создал к перерыву такой задел (4:0), что мог спокойно провести большую часть второго тайма без удаленного Гвардиола. Главной же движущей силой «быков» во вторник стал Дани Ольмо, который открыл счет, а также оформил ассистентский хет-трик.

Команда Марко Розе в этой встрече одним выстрелом выполнила две задачи. Во-первых, действующий обладатель трофея вышел в финал третий раз подряд и в четвертый за шесть лет, подтвердив репутацию самой кубковой команды последних лет. Во-вторых, «Лейпциг» получил психологическое преимущество перед очередным туром бундеслиги, ведь в субботу «быки» вернутся в гости к «Фрайбургу» на ключевую игру в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Франция: «Ланс» не отпустил «Марсель» в отрыв

Футбол Франция 2022/2023 Тур 33, 2.05.2023, 22:00 Тулуза 0 Ланс 1

«Ланс» немного подпортил «Тулузе» настроение после триумфального финала Кубка Франции. Но только чуть-чуть. В чемпионате фиолетовые давно ни на что не претендуют, а вылет им не грозит. Зато у «Ланса» была максимально высокая мотивация, ведь он сражается с «Марселем» за второе место. Это принципиальный момент, так как серебряный призер напрямую попадает в Лигу чемпионов, а третье место отправляется в квалификацию. Так что 18-й в сезоне гол Опенды оказался невероятно важным. Тем более, в субботу кроваво-золотые принимают «Марсель» на своем поле, а в таблице конкурентов разделяет всего одно очко.

Статистика дня

1 сухой матч остался «Барселоне», чтобы повторить рекорд ла лиги и ведущих европейских чемпионатов. Сегодня каталонцы сравнялись с «Челси» — 2004/05, а равных пока нет «Депортиво», у которого в сезоне-1993/94 было 26 игр на ноль.

5-й раз покидает высший испанский дивизион «Эльче». На самое быстрое возвращение в своей истории этой команде потребовалось два сезона (1971−1973).

10 подряд официальных матчей проиграл Фрэнк Лэмпард во главе «Эвертона» и «Челси».

14 мячей забил в этом сезоне Эдегор. Еще один гол, и норвежец повторит клубный рекорд сезонной результативности среди центральных полузащитников. Его 13 лет назад установил Фабрегас.