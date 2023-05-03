Хаби Алонсо — приоритетный выбор «Тоттенхэма» на пост главного тренера

Испанец возглавил «Байер» в октябре 2022 года, а до этого руководил резервной командой «Реала Сосьедад». Своей работой Алонсо произвел впечатление: поднял команду на 6-е место в Бундеслиге и вывел в полуфинал Лиги Европы.