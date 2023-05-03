Хаби Алонсо — приоритетный выбор «Тоттенхэма» на пост главного тренера
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является главной целью «Тоттенхэма». Об этом сообщает De Telegraaf.
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является главной целью «Тоттенхэма». Об этом сообщает De Telegraaf.
Испанец возглавил «Байер» в октябре 2022 года, а до этого руководил резервной командой «Реала Сосьедад». Своей работой Алонсо произвел впечатление: поднял команду на 6-е место в Бундеслиге и вывел в полуфинал Лиги Европы.
Отмечается, что боссы «Тоттенхэма» склоняются к кандидатуре Алонсо, но также рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота.
Ранее СМИ сообщали о том, что «Тоттенхэм» ведет переговоры с экс-коучем «Баварии» Юлианом Нагельсманом, однако возраст 35-летнего специалиста настораживает президента «шпор» Дэниела Леви.