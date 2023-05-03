СМИ: Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Британию

По данным издания, еще в сентябре 2021 года МИД Великобритании письменно уведомил Усманова, что его присутствие в стране «не считается способствующим общественному благу». Шесть месяцев спустя бизнесмена включили в санкционные списки после начала СВО.

«На момент написания письма 26-летний племянник Усманова Сарвар Исмаилов входил в совет директоров “Эвертона”, а мерсисайдский клуб получал десятки миллионов от активных спонсорских контрактов с компаниями Усманова. Только после того, как ЕС объявил о санкциях в отношении Усманова, “Эвертон” заявил, что разорвет все связи с компаниями бизнесмена», — пишет газета.