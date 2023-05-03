«Ювентус» не заслужил попадание в ЛЧ. Об этом говорят не только цифры

Текущий сезон для «Ювентуса» — сплошные американские горки. Перед его началом ожидания болельщиков связывались с борьбой за чемпионство и игрой в плей-офф Лиги чемпионов. В итоге команда ужасно провела осень, а затем последовал 15-очковый штраф из-за финансовых махинаций руководства. В этот момент Массимилиано Аллегри стабилизировал ситуацию, команда начала набирать очки в Серии А. В апреле «Ювентусу» отменили штраф, но это произошло в период, когда команда снова оказалась в кризисе. Несмотря на то что клуб идёт третьим в таблице, туринцы не заслужили играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне по нескольким причинам.

1. Массимилиано Аллегри

Самая главная проблема «Юве» — в упрямстве и старомодности главного тренера. Аллегри устарел, его идеи в духе «хорошо отзащищаемся, а в нападении что-нибудь придумаем» работают всё хуже. Тренер «Юве» бесконечно ругается с футболистами, причём в немилость попадают и опытные игроки: Кьеза, Бонуччи, Паредес. Аллегри всё чаще теряет контроль в общении не только со своими, но и с соперниками. Так, после ответного полуфинала Кубка Италии с «Интером» (0:1) он заявил боссам оппонента: «Вы — отстой, вы всё равно финишируете шестыми».

Жаль видеть футболистов «Юве» в таком состоянии: они вообще не играют, они атакуют, исключительно используя ошибки соперника, а дальше уже как получится. Аллегри говорит, что команда хороша, но это неправда. В действиях «Ювентуса» нет идеи, футболисты должны показывать больше, они не играют, а просто отсиживаются и лишь иногда выходят вперёд. В чемпионате они побеждают только за счёт класса. Кристиан Вьери экс-форвард «Ювентуса» и «Интера»

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво сообщил, что Аллегри останется на своём посту по окончании сезона: «Цели на этот сезон — второе место и выход в финал Лиги Европы. Думаю, что сказать, что Аллегри утверждён на своем месте, было бы совершенно очевидным. Он вернулся по четырёхлетнему контракту, и ещё не прошёл даже половину этого срока. 11 трофеев за семь лет в “Ювентусе” и два финала ЛЧ говорят в пользу него».

А издание 90min отмечает, что Аллегри может стать директором «Юве». По их информации, в руководстве понимают недовольство болельщиков последними результатами и рассматривают варианты ухода Аллегри с поста главного тренера. В связи с этим специалисту может быть предложена руководящая должность. Сам Аллегри не против остаться в «Юве» в новой роли, чтобы помочь клубу с перестройкой состава. Аллегри — крупная, но не единственная проблема команды.

2. Травмы и кадровый дефицит

Ещё одной проблемой для «Юве» стали бесконечные травмы. Кто-то, как Поль Погба, уже начал сезон в лазарете и почти не выходил из него. Огромная группа футболистов вылетала по ходу сезона. Из игроков основы матчи пропускали, например, Куадрадо, Ди Мария, Влахович, Кьеза (восстанавливался после «крестов»), Сандро, Бонуччи, Де Шильо. Приличная компания, место которых по ходу пришлось занимать малоизвестным футболистам: Соуле, Гатти, Фаджоли, Миретти. К слову, молодёжь неплохо справилась с задачей. Однако дефицит выбора отчасти оправдывает примитивный футбол Аллегри.

3. История с 15-очковым штрафом

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Ситуация, отлично отражающая, что в Серии А порой происходят уникальные по отсутствию логики ситуации. Суд Федерации футбола Италии в январе лишил «Ювентус» 15 очков в чемпионате из-за финансовых махинаций. После этого команда опустилась на десятое место и рисковала пропустить следующий сезон ЛЧ. В середине апреля стало известно, что спортивное управление Италии отменило 15-очковый штраф и назначило новое судебное разбирательство. Клуб вернулся в топ-4, нарушив планы других команд.

Да, «Рома», «Милан», «Интер» и «Аталанта» могли держать в уме, что такое возможно. Однако какой смысл в том, чтобы сначала отобрать очки, а через три месяца вернуть? Соперники «Юве» явно находились в замешательстве после решения итальянского футбольного руководства. Команды закладывались на совершенно другую борьбу, вероятно, раскладывая силы в другом порядке. Обвинять непосредственно «Ювентус» в этой ситуации сложно, но всё же неприятный шлейф из-за странных манипуляций с очками останется.

4. «Ювентус» не попадает в топ-4 по статистике

Туринцы не только не показывают красивый футбол, но ещё и подтверждают отсутствие былого статуса гегемона цифрами. «Юве», по оценке портала Understat, не входит в четвёрку лучших команд Серии А по ожидаемым очкам (54,58, пятое место) и ожидаемым голам (50,53, шестое место). Команда не входит в топы по владению мячом, ударам по воротам, предголевым и предударным действиям, а также интенсивности прессинга. Зато «Юве» — лидер чемпионата по числу красных карточек (шесть штук).