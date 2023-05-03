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21:35 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали седьмую победу с сухим счетом

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали седьмую подряд викторию с сухим счетом в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в домашнем поединке действующие чемпионки страны разгромили гостей из брестского «Динамо» с результатом 11:0. По голевому дублю в этой встрече оформили Анастасия Линник и Анна Пилипенко. В семи проведенных матчах подопечные Юрия Малеева забили 61 гол, не пропустив ни одного в свои ворота.

Главный конкурент динамовской команды в борьбе за золото ФК «Минск» вчера также выиграл со счетом 11:0 у футболисток «Гомеля». Хет-трик в свой актив записала канадка Патриция Ламанна, один раз отличилась лучший бомбардир первенства Мелана Суровцева, у которой теперь 10 забитых мячей. Всего в нынешнем турнире минчанки 43 раза поражали ворота соперниц, а пропустили лишь один.

Результаты остальных встреч 7-го тура: «Зорка-БДУ» (Минск) — «ДЮСШ-ПолесГУ» (Пинск) — 13:0, «Витебск» — «Сморгонь» — 1:2, Беларусь (U-19) — «Днепр» (Могилев) — 0:0.

Впереди «Динамо-БГУФК» и ФК «Минск», набравшие по 21 очку, третьим идет «Днепр», у которого 13 баллов.

Матчи следующего тура пройдут 7 и 8 мая.

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