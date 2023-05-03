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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» дома обыграл «Лечче» и поднялся на второе место серии А

«Ювентус» обыграл «Лечче» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Ювентус
Лечче
Салернитана
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В составе туринцев голами отличились Леандро Паредес и Душан Влахович. У гостей единственный мяч с пенальти забил Ассан Сисей.

В параллельном матче «Фиорентина» сыграла вничью с «Салернитаной» — 3:3.

«Юве» располагается на втором месте турнирной таблицы серии А, набрав 63 очка. «Лечче» занимает 16-ю строчку, имея в активе 31 очко. «Фиорентина» (46) занимает 8-е место, «Салернитана» (35) идет 14-й.

Ювентус
2:1
Первый тайм: 2:1
Лечче
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