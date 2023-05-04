Футболист «Манчестер Сити» Холанд установил рекорд чемпионата Англии по голам за сезон

Холанд отличился на 70-й минуте, «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:0.

На счету норвежца теперь 35 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата Англии, он установил абсолютный рекорд по этому показателю. По 34 гола было у Энди Коула («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алана Ширера («Блэкберн», сезон-1994/95). Тогда чемпионат Англии состоял из 42 туров.

В нынешнем формате, когда в премьер-лиге проводится 38 туров, рекордсменом был египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который 32 раза поразил ворота соперников в сезоне-2017/18.