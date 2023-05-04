Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Кадис
51
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
3.05
Ливерпуль
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
3.05
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
3.05
Брест
Нант
20
Футбол. Зарубежный
3.05
Милан
Кремонезе
11
Футбол. Зарубежный
3.05
Лацио
Сассуоло
20
Футбол. Зарубежный
3.05
Монца
Рома
11
Футбол. Зарубежный
3.05
Верона
Интер
06
Футбол. Зарубежный
3.05
Валенсия
Вильярреал
11
Футбол. Кубок России
3.05
Краснодар
Акрон
П 4:2
00
Футбол. Зарубежный
3.05
Аталанта
Специя
32
Футбол. Зарубежный
3.05
Ювентус
Лечче
21
Футбол. Зарубежный
3.05
Салернитана
Фиорентина
33
Футбол. Зарубежный
3.05
Сампдория
Торино
02
Футбол. Кубок России
3.05
Урал
ЦСКА
12
Все события
00:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Манчестер Сити» Холанд установил рекорд чемпионата Англии по голам за сезон

ТАСС, 3 мая. Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в домашнем матче чемпионата Англии по футболу против «Вест Хэма». Встреча прошла в среду.

Манчестер Сити
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Холанд отличился на 70-й минуте, «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:0.

На счету норвежца теперь 35 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата Англии, он установил абсолютный рекорд по этому показателю. По 34 гола было у Энди Коула («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алана Ширера («Блэкберн», сезон-1994/95). Тогда чемпионат Англии состоял из 42 туров.

В нынешнем формате, когда в премьер-лиге проводится 38 туров, рекордсменом был египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который 32 раза поразил ворота соперников в сезоне-2017/18.

Холанду 22 года, он выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 45 матчей в различных турнирах, в которых отметился 51 голом и 8 передачами.

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная Украины продолжит играть в отборе на Евро-2024, несмотря на участие белорусов
Американский боксер рассказал о своих впечатлениях о России
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь