Холанн побил великий рекорд и ведет «Ман Сити» к титулу, Гризманн помог «Атлетико» обойти «Реал», Гайч забил в свои

Англия: Салах — как Суарес

Футбол Англия 2022/2023 Тур 28, 3.05.2023, 22:00 Манчестер Сити 3 Вест Хэм Юнайтед 0

В первом из двух имевшихся в запасе матчей «Манчестер Сити» справился с «Вест Хэмом», но в отсутствие Де Брейне не смог забить до перерыва. Чего-то не хватало в завершении Холанну, а когда норвежец классно сыграл на врывавшегося в штрафную Родри, гостей спасла штанга. Однако во второй половине «горожане» выжали максимум из штрафного, когда Аке перепрыгнул всех при подаче Махреза.

А там и еще один рекорд Холанна подоспел. Идеально открывшись под пас Грилиша и перебросив вратаря, норвежец превзошел достижение Алана Ширера и Энди Коула по результативности в одном чемпионате. У Эрлинга уже 35 мячей, а его команда не оставляет шансов «Арсеналу» и вернула себе лидерство. Перевес «Сити» — одно очко, но отложенный матч позволяет чувствовать себя спокойно.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 28, 3.05.2023, 22:00 Ливерпуль 1 Фулхэм 0

«Ливерпуль» наконец-то сравнялся с прямыми конкурентами по числу сыгранных матчей и теперь опережает «Тоттенхэм» с «Астон Виллой» на пять очков. Пятая строчка кажется забронированной красными, а вот совершить чудо и попасть в Лигу чемпионов будет сложно. Шансы могут сократиться до нуля, если в четверг «МЮ» выиграет у «Брайтона».

В среду же решающим оказался заработанный Нуньесом и реализованный Салахом пенальти. Египтянин забил в восьми последних матчах на «Энфилде», и это лучшая серия с тех пор, как аналогичный отрезок в 2014-м выдал Луис Суарес. Еще одна любопытная цифра — 100 ударов, отраженных в этом чемпионате Алиссоном. Она показывает, насколько непривычный для себя сезон проводит команда Юргена Клоппа, ведь бразильский вратарь в АПЛ прежде не сталкивался с такой нагрузкой. А ведь до финиша еще несколько матчей.

Италия: «Лацио» не сделал подарка «Наполи»

Футбол Италия 2022/2023 Тур 33, 3.05.2023, 19:00 Ювентус 2 Лечче 1

В первом блоке матчей среды «Ювентус» прервал неудачную серию, которая продлилась четыре тура (=1−3). То есть, еще до матчей конкурентов туринцы гарантировали себе сохранение третьего места. Началось же все с классного штрафного Паредеса, который еще недавно ругался с Массимилиано Аллегри и был недоволен игровым временем.

Но именно аргентинец подтвердил репутацию «Юве» как лучшей команды в лигах топ-5 по голам прямыми ударами со стандартов. Этот успех стал четвертым по счету (при трех результативных исполнителях), а на пенальти «Лечче» сумел ответил Влахович. Серб так эффектно и непринужденно пробил в угол, что хотелось спросить: а этот ли футболист не мог отличиться на протяжении 773 минут?!

Футбол Италия 2022/2023 Тур 33, 3.05.2023, 22:00 Лацио 2 Сассуоло 0

«Лацио» не позволил «Наполи» стать чемпионом, сидя на диване, так что в четверг команде Лучано Спаллетти нужно будет не проиграть в гостях «Удинезе». Что касается римлян, то победным для них стал гол Фелипе Андерсона, который здорово открылся за спины защитников после длинного паса Маркоса Антонио. Интересно, что бразилец забил в трех из четырех последних турах. И всякий раз его команда побеждала, а стоило взять паузу — случилось сенсационное домашнее поражение от «Торино».

К вынесенному на середину недели туру сразу три претендента на попадание в Лигу чемпионов имели одинаковое количество очков. Причем к началу матчей уже было известно, что на четвертую строчку поднялась опередившая их на один балл «Аталанта». Однако бергамасков ожидаемо вытеснили из четверки.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 33, 3.05.2023, 22:00 Верона 0 Интер 6

Правда, удалось это только «Интеру», за шесть минут уничтожившему оборону «Вероны».

Хозяев явно надломил автогол бывшего игрока ЦСКА Гайча, у которого сработал инстинкт форварда в собственной штрафной. И ведь красиво получилось — в падении точно в угол. Жаль, не в те ворота.

После этого сопернику не дали поднять голову шикарно пробивший в верхний угол Хакан Чалханоглу и тут же отличившийся Джеко. А завершилось все форменным избиением — «Верона» впервые в истории пропустила дома шесть раз.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 33, 3.05.2023, 22:00 Милан 1 Кремонезе 1

«Милан» же провалился с «Кремонезе», занимающим предпоследнее место. Возможно, «россонери» стало бы проще, не обнаружь ВАР маленький офсайд у забившего быстрый гол Салемакерса. Но взятие ворот отменили, после чего гости уперлись в обороне.

Пробить их было сложно, так как Стефано Пиоли занялся ротацией состава и дал отдохнуть лидерам. Им все равно пришлось вступать в игру, но ни Тонали, ни Жиру, ни ожививший атаку, но промахнувшийся из отличной позиции Рафаэл Леау так и не забили. Зато это сделан издевательски столкнувший лбами двух миланских защитников Окереке.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 33, 3.05.2023, 22:00 Монца 1 Рома 1

Спасение в концовке, когда Крунич дезориентировал вратаря при штрафном в исполнении Жуниора Мессиаса, — совсем не то, на что рассчитывал «Милан».

То же самое можно сказать и про «Рому», которая не сохранила минимальный перевес в гостях у «Монцы». Та отыгралась еще до перерыва, поддержав своего вратаря, который дрогнул под напором Абрахама, что привело к голу Эль-Шаарави. Теперь римляне в компании с «Миланом» по дополнительным показателям уступают «Аталанте», а «Интер» остался четвертым, но уже с преимуществом в два очка.

Испания: великолепный «Атлетико»

Футбол Испания 2022/2023 Тур 33, 3.05.2023, 23:00 Атлетико 5 Кадис 1

Самая стабильная и эффективная команда весны не упустила возможность сбросить «Реал» со второго места. Пока «Барселона» коллекционирует победы со счетом 1:0, а команде Карло Анчелотти интереснее Лига чемпионов и Кубок Испании, «Атлетико» демонстрирует ярчайший футбол, наблюдать за которым — одно удовольствие. Самое интересное, что забивают «матрасники» преимущественно с игры, а сегодняшний пенальти в исполнении Феррейры-Карраско — первый с мая прошлого года.

Покажи на любого из обоймы Диего Симеоне — и почти про каждого скажешь, что он сейчас в полном порядке. Даже защитник Молина, у которого не было голов в этом чемпионате, отличился во втором туре подряд. Что тогда говорить про Морату и Гризманна? У француза уникальная для красно-белых серия с тремя подряд матчами, в которых было не менее двух результативных действия. Два паса с «Мальоркой», ассистентский хет-трик с «Вальядолидом» и теперь дубль в ворота «Кадиса». С такими вводными «Атлетико» впервые с 1948 года два тура подряд забивает по пять мячей. Это точно команда Симеоне?!

Германия: ожидаемый финал

«Штутгарт» — «Айнтрахт» — 2:3 (1:0)

Голы: 0:1 — Тиагу Томаш, 19, 1:1 — Н'Дика, 51, 1:2 — Камада, 55, 1:3 — Коло Муани, 77 (с пенальти), 2:3 — Мийо, 83.

«Штутгарт», конечно, ожил после назначения Себастьяна Хенесса и даже выбрался из зоны вылета. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы справится с отчаянно пытающимся попасть в еврокубки «Айнтрахтом». Кубок Германии для «орлов» — единственный шанс, и они вцепились в него зубами, выйдя в финал в девятый раз. Больше только у «Баварии» (23), а решающим оказался гол Коло Муани. Француз повторил клубный рекорд, отличившись в одном розыгрыше шесть раз. Такую же результативность прежде в Кубке демонстрировали легенды «Айнтрахта» — Бернд Хольценбайн (1973/74) и Бум Кун Ча (1980/81). Однако у Коло Муани будет шанс превзойти их в финале против «Лейпцига».

Статистика дня

3 результативные ошибки в четырех последних официальных матчах допустил голкипер «Нанта» Лафон.

6-м африканцем, забившим 15 мячей в одном сезоне серии А, стал нападающий «Салернитаны» Диа. Сегодняшний хет-трик позволил ему попасть в компанию Это’О, Салаха, Осимхена, Кейта Бальде и Сими. Но только сенегальцу удалось достичь данной отметки в дебютном сезоне.

100 мячей в чемпионате Италии забил нападающий «Аталанты» Муриэль, не поражавший ворота с 9 октября.

1000 голов с учетом всех турниров забил «Манчестер Сити» в эпоху Хосепа Гвардиолы.