«Наполи» может стать чемпионом Италии в сегодняшнем матче с «Удинезе»

В среду, 3 мая, ближайший преследователь неаполитанцев «Лацио» обыграл «Сассуоло» со счётом 2:0. Таким образом, «Наполи» досрочно станет чемпионом Италии, если не проиграет в матче с «Удинезе». Последний раз команда выигрывала титул в сезоне-1989/90.

Всего на счету неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии). Ближе всего к Скудетто команда приближалась в сезоне-2017/18. Тогда «Наполи» под руководством Маурисио Сарри занял второе место, уступив «Ювентусу» четыре балла.