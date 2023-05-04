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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси назвал условие для возвращения в «Барселону», пишут СМИ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Аргентинский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в качестве одного из обязательных условий для его возвращения в испанскую «Барселону» назвал предоставление ему 10-го номера, под которым он играл до ухода во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает As.

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Источник: AP 2022

В настоящее время в «Барселоне» под 10-м номером играет полузащитник Ансу Фати, контракт которого действует до 2027 года.

В качестве еще одного условия 35-летний аргентинец требует, чтобы контракт перед подписанием был подтвержден Ла Лигой. Ради этого «Барселоне» требуется сократить свой зарплатный бюджет на 250 миллионов евро, для чего необходимо пересмотреть контракты некоторых игроков и позволить кому-то из них покинуть клуб. Отмечается, что оба требования не подлежат обсуждению.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. В СМИ ранее появилась информация, что Месси уйдет из клуба, так как не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Среди претендентов на аргентинца — «Барселона», откуда он ушел летом 2021 года свободным агентом. В апреле президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал, что Месси вернется в команду.

Месси рекордные семь раз становился обладателем «Золотого мяча», с «Барселоной» он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и стал десятикратным чемпионом Испании. В составе сборной Аргентины нападающий в 2022 году стал чемпионом мира.

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