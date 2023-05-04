Месси назвал условие для возвращения в «Барселону», пишут СМИ

В настоящее время в «Барселоне» под 10-м номером играет полузащитник Ансу Фати, контракт которого действует до 2027 года.

В качестве еще одного условия 35-летний аргентинец требует, чтобы контракт перед подписанием был подтвержден Ла Лигой. Ради этого «Барселоне» требуется сократить свой зарплатный бюджет на 250 миллионов евро, для чего необходимо пересмотреть контракты некоторых игроков и позволить кому-то из них покинуть клуб. Отмечается, что оба требования не подлежат обсуждению.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. В СМИ ранее появилась информация, что Месси уйдет из клуба, так как не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Среди претендентов на аргентинца — «Барселона», откуда он ушел летом 2021 года свободным агентом. В апреле президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал, что Месси вернется в команду.