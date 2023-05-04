Владение несколькими клубами — норма. Но в УЕФА считают, что это убивает честность футбола

Мультклубная система владения (это когда инвесторы покупают доли как минимум в двух клубах) в последние годы набирает всё большую популярность: по данным УЕФА, к концу прошлого года более 180 команд со всего мира входили в одну группу владения, когда как на конец 2012 года таких клубов было менее 40. Согласно исследованию Deloitte, в прошлом году насчитывалось более 70 групп, что более чем в два раза превышает их количество всего пять лет назад (28). Эта тенденция «подпитывается преимущественно американскими инвесторами», которые видят в этом огромный потенциал для развития и расширения собственного влияния — в той же Премьер-лиге 10 из 20 клубов принадлежат к различным мультиклубным системам (МСО).

Почему такая модель стала популярна? В чём выгода для инвесторов? А для клубов?

С ростом коммерциализации и привлекательности телеконтрактов футбол стал чрезвычайно прибыльным бизнесом. В частности, европейские клубы продолжают привлекать инвесторов со всего мира, поскольку они дают больший простор для заработка. Бизнесмены рассматривают клубы как активы в своих инвестиционных портфелях, поэтому решаются на приобретение ещё одной или даже нескольких команд, чтобы расширить этот самый бизнес-портфель, развить бренд, выйти на мировой рынок или же оптимизировать операции.

Одно из ключевых преимуществ мультиклубной модели — это возможность использования централизованной инфраструктуры управления и обмена знаниями внутри группы. Это касается как операционной работы, так и сугубо футбольной: клубы из одной системы могут эффективно управлять развитием футболистов в рамках команд портфеля, обходя традиционные механизмы трансферного рынка. В этой ситуации остаются в выигрыше и игроки (у них есть намеченный план развития карьеры как минимум в рамках двух клубов), и клубы, потому что таким образом они могут оптимизировать свой трансферный баланс. Такая вертикальная интеграция — один из доминирующих подходов в мультиклубной системе: инвесторы приобретают в довесок к «звёздным» клубам команды поменьше, чтобы в том числе обеспечить игровое время молодым и потенциальным талантам. Как только они раскрываются, получая нужное количество игрового времени, дальше решается: они пополняют флагманскую команду или же уезжают в другой клуб, принося владельцам деньги.

ИГРАЮТ «ЗАЛЬЦБУРГ» И «ЛЕЙПЦИГ» | Источник: AP 2022

Кроме того, такая модель, по мнению инвесторов, снижает финансовые риски, поскольку, даже если один из клубов в группе потерпит неудачу или перейдёт в более низкий дивизион, это не сильно ударит по конечному владельцу финансово. Ещё один момент касается спонсорства и коммерческих сделок: например, MCO может договориться о групповом спонсорском соглашении с производителем формы или титульным спонсором, которое охватит все клубы в группе, включая флагманский. Это может быть выгодно и компаниям, с которыми заключаются соглашения, потому что в таком случае они получают доступ к рынкам в разных странах (а в случае с City Football Group — и вовсе континентах).

Основное, что даёт подобная модель, — это синергия на всех уровнях, а синхронизированные бизнес-процессы могут дать конкурентное преимущество с разных точек зрения: эффективность затрат, разделение расходов, единый маркетинг, развивающий и укрепляющий силу бренда.

Ограничения мультиклубной модели: какие есть проблемы? Можно ли купить клуб в одной стране? Как УЕФА регулирует эту модель?

В Англии уже давно нельзя владеть несколькими командами в одной стране, а в Италии соответствующее правило ввели относительно недавно. Итальянская федерация футбола (FIGC) недавно запретила владельцам иметь не только контрольный, но и миноритарный пакет акций нескольких клубов, выступающих в Сериях А, В, С. Регламент пришлось редактировать, так как по итогам сезона-2021/2022 в Серию А вышла «Салернитана», хозяин которой Клаудио Лотито также управляет «Лацио». FIGC вынудила предпринимателя в короткий срок продать свою долю в «Салернитане», чтобы обеспечить справедливую конкуренцию в лиге.

У УЕФА тоже есть свои правила — так, ни один клуб, участвующий в соревнованиях под эгидой организации, не может прямо или косвенно:

владеть ценными бумагами или акциями любого другого клуба или совершать с ними сделки;

быть вовлечённым в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивную деятельность любого другого клуба;

обладать какой-либо властью в отношении управления и/или спортивных результатов любого другого клуба.

Регламент подчёркивает: никто не может быть одновременно вовлечён, прямо или косвенно, в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА.

Мультиклубные системы европейского футбола

В АПЛ уже десять клубов, которые принадлежат мультиклубной системе, — последним стал «Борнмут», чей владелец зимой этого года добавил в свой портфель французский «Лорьян».

В Серии А, Лиге 1 и Ла Лиге на троих — 20 клубов, которые принадлежат к схожей модели. Даже в Бундеслиге, в которой действует правило 50+1, есть три команды, входящие в группы: «Аугсбург» (Дэвид Блитцер), «Кайзерслаутерн» (Чен Ли, владелец «Барнсли») и «Лейпциг» (Red Bull). Всего в топ-5 лиг Европы 32,7% клубов входят в мультиклубные системы.

Самые известные из них:

Red Bull

Активы: «Лейпциг», «Зальцбург».

777 Partners

Активы: «Дженоа», «Льеж», «Ред Стар», «Рио Васко да Гама», миноритарная доля в «Севилье».

RedBird Capital

Активы: «Милан», «Тулуза» + Fenway Sports Group, куда входит «Ливерпуль».

Qatar Sports Investment

Активы: «ПСЖ», «Брага».

С последними связана интересная история: Qatar Sports Investment, которая в 2011 году приобрела «ПСЖ», является дочерней организацией катарского инвестиционного управления (QIA), суверенного фонда благосостояния Катара. Президент QSI — Нассер Аль-Хелаифи, он же входит в совет директоров QIA и является главным управленцем «ПСЖ». Стратегия эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани — попытаться приобрести «Манчестер Юнайтед», сохранив при этом «ПСЖ»: для этого создадут отдельную структуру, Ninety Two Foundation.

В интересную ситуацию могут попасть «Милан» и «Тулуза»: французский клуб выиграл Кубок Франции и гарантировал себе место в Лиге Европы, «Милан» идёт пятым в Серии А и тоже может туда попасть. И это — конфликт мультиклубной системы, потому что нарушаются правила УЕФА. Даже в случае, если «Милан» квалифицируется в Лигу чемпионов, конфликт останется, потому что оттуда клуб может выпасть в ЛЕ. Решение в этой ситуации есть: преимущество у того, кто квалифицируется в более престижный еврокубок, или же у того, кто занял место выше в чемпионате («Тулуза» сейчас 12-я).

Обойти эту историю можно, как когда-то это сделал Red Bull: компания формально отказалась от австрийского клуба, дав ему другое юрлицо, а сама же якобы осталась лишь его спонсором. УЕФА всё проверил и никаких нарушений не установил, поэтому сейчас «Лейпциг» и «Зальцбург» могут спокойно играть в одном еврокубковом турнире.

УЕФА уже бьёт тревогу. Чеферин считает, что мультиклубная модель — опасность для европейского футбола

В ежегодном отчёте УЕФА, опубликованном в феврале этого года, мультиклубной модели было уделено особое внимание. Европейский футбольный орган выразил обеспокоенность ростом распространения подобных групп, так как в дальнейшем это «может исказить» трансферный рынок. УЕФА считает, что «растёт процент трансферов, осуществляемых внутри многоклубных инвестиционных групп по ценам, которые устраивают инвесторов, а не по справедливой стоимости».

«Большая часть перемещений игроков внутри мультиклубных инвестиционных групп осуществляется через “бесплатные трансферы” или аренды, а это значит, что трансферные сборы не выплачиваются, — говорится в отчёте. — С ростом перекрёстных инвестиционных структур некоторые футбольные инвесторы теперь могут контролировать клубы, так как, по оценкам Центра разведки УЕФА, более 6500 игроков по всему миру зарегистрированы в клубах, принадлежащих к общей инвестиционной структуре. За десять лет их число увеличилось в пять раз».

В УЕФА считают, что рост инвестиций в несколько клубов «может создать существенную угрозу честности европейских клубных турниров», потому что вместе с этим растёт риск, что две команды одного и того же владельца будут противостоять друг другу на поле. Так, в 2017 году Red Bull нашёл вариант, при котором «Лейпциг» и «Зальцбург» смогли участвовать в Лиге чемпионов.

Позднее глава УЕФА Александр Чеферин затронул эту тему в интервью Гари Невиллу.

«Появляется всё больше и больше интереса к мультиклубному владению, и мы не должны просто отказываться от инвестиций и владения несколькими командами, однако должны посмотреть, какие правила устанавливаем в этом случае, и они должны быть строгими — сказал Чеферин. — Мы должны пересмотреть регулятивные нормы и сделать это как можно скорее, потому что в футболе всё должно происходить быстро».