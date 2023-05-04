Reuters: «Аль-Хиляль» направил Месси официальное предложение

По информации источника, предложение от саудовского клуба — единственное, которое Месси получил на данный момент. Также сообщается, что отстранение Месси парижским клубом связано не только с его поездкой в Саудовскую Аравию, но и с тем, что аргентинский футболист раскритиковал проект «ПСЖ» и заявил, что точно не останется в клубе на следующий сезон.