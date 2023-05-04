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21:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду наградят почетной медалью Лиссабона

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Городской совет Лиссабона принял решение наградить футболиста саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду почетной наградой, сообщается на официальном сайте ведомства.

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Источник: Reuters

Решение о награждении Роналду почетной медалью Лиссабона было принято на заседании городского совета. Футболист получит награду за распространение славы о городе в мире.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды — чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

Форвард перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года. В 15 матчах за клуб в различных турнирах 38-летний игрок забил 12 мячей и отдал две голевые передачи.

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