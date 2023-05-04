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4 мая, источник: Lenta.Ru

Неймар заявил о готовности покинуть ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил о готовности покинуть клуб.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации L'Equipe, футболист может уйти в летнее трансферное окно. Отмечается, что в ПСЖ готовы отпустить форварда в аренду с правом выкупа.

11 марта стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Сам футболист выразил желание остаться.

2 июля 2022 года Неймар воспользовался опцией автоматического продления контракта с клубом до 2027 года, тем самым осложнив парижанам свою продажу. Бразилец пошел на данный шаг на фоне планов руководства избавиться от футболиста.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

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