Неймар заявил о готовности покинуть ПСЖ

По информации L'Equipe, футболист может уйти в летнее трансферное окно. Отмечается, что в ПСЖ готовы отпустить форварда в аренду с правом выкупа.

11 марта стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Сам футболист выразил желание остаться.

2 июля 2022 года Неймар воспользовался опцией автоматического продления контракта с клубом до 2027 года, тем самым осложнив парижанам свою продажу. Бразилец пошел на данный шаг на фоне планов руководства избавиться от футболиста.