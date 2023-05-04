Неймар заявил о готовности покинуть ПСЖ
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил о готовности покинуть клуб.
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил о готовности покинуть клуб.
По информации L'Equipe, футболист может уйти в летнее трансферное окно. Отмечается, что в ПСЖ готовы отпустить форварда в аренду с правом выкупа.
11 марта стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Сам футболист выразил желание остаться.
2 июля 2022 года Неймар воспользовался опцией автоматического продления контракта с клубом до 2027 года, тем самым осложнив парижанам свою продажу. Бразилец пошел на данный шаг на фоне планов руководства избавиться от футболиста.
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.