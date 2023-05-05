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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» одержала волевую победу над «Эспаньолом» в матче 33-го тура Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» переиграла «Эспаньол» со счётом 3:2.

Севилья
ЭспаньолЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Бригаду арбитров, обслуживавших встречу, возглавлял Хавьер Альберола Рохас (Испания).

На 22-й минуте нападающий «Севильи» Брайан Хиль открыл счёт, но уже к 43-й минуте встречи гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника Карима Рекика и мячу Хавьера Пуадо. Во втором тайме хозяева смогли вырвать победу. Отличились Лукас Окампос (с пенальти) и Пап Гуй, забивший победный мяч на 88-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря победе «Севилья» поднялась на 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023, набрав 44 очка за 33 матча. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й, строчке, заработав 31 очко по итогам 33 туров.

Севилья
3:2
Первый тайм: 1:2
Эспаньол
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