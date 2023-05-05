«Севилья» одержала волевую победу над «Эспаньолом» в матче 33-го тура Ла Лиги

На 22-й минуте нападающий «Севильи» Брайан Хиль открыл счёт, но уже к 43-й минуте встречи гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника Карима Рекика и мячу Хавьера Пуадо. Во втором тайме хозяева смогли вырвать победу. Отличились Лукас Окампос (с пенальти) и Пап Гуй, забивший победный мяч на 88-й минуте.