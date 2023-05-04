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4 мая, источник: Sport24

Футболистка бежала из страны. Думает, что ее уже не было бы в живых, не сделай она этого

Эта история точно нуждается в экранизации.

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Источник: Sport24

Надие Надим. Если вы не фанатеете от женского футбола, то вряд ли слышали это имя. Пора исправиться, потому что ее история действительно уникальна.

Девочка родилась в 1988 году в большой семье бывшего афганского генерала Рабани Надима и его жены Хамиды из города Герат. Жизнь Надие складывалась вполне успешно, пока талибы (запрещенная в России организация, — прим. Sport 24) не пригласили ее отца на переговоры, после чего он пропал. Будущей футболистке было тогда 11 лет.

Правда вскрылась только через полгода — военного в отставке увезли в пустыню и там же казнили. Так, Надие и ее четыре сестры осталась на попечении одной лишь Хамиды.

Источник: Sport24

Смерть главы семейства стала роковой — и не только из-за моральных терзаний. Местные законы ставили перед матерью-одиночкой большие барьеры, в том числе запрет на любую работу и сопровождение дочерей. По сути, девочкам запретили учиться, ведь сами они до садика и школы добраться права также не имели.

При этом Рабани Надим все же успел научить Надие играть в футбол, и та после его смерти частенько тайком гоняла мяч в саду. Если бы ее поймали, последствия были бы крайне суровыми. С девочкой, тем более дочерью казненного генерала, церемониться точно бы не стали.

Спасла скрытность. Она же помогла ей и всей ее семье бежать из Афганистана, потому что жизнь там стала невыносимой.

«Даже не знаю, что было бы, если бы мы не уехали. Скорее всего, нас не было бы в живых. Мама с пятью дочками… Трудно выжить в Афганистане в таком положении», — вспоминала Надие.

Хамида подделала паспорта и вместе с пятью дочерьми незаконно пересекла границу с Пакистаном, чтобы долететь до Италии и оттуда добраться на фургоне до знакомых из Лондона. План сработал не полностью: вместо столицы Великобритании их почему-то выкинули в датской глуши.

Что ж, в любом случае, такой вариант лучше афганского. Датское правительство отправило семейство в лагерь для беженцев, где Надие словно оказалась в параллельной вселенной. Хочешь играть в футбол — пожалуйста. Причем не только с девочками, но и с мальчиками. Нонсенс для жительниц Афганистана!

«Здесь я впервые поняла, что нахожусь в безопасности», — удивлялась Надие.

Источник: Sport24

Надие отдали в футбольную школу, где она освоила позицию форварда и была словно Криштиану Роналду в Саудовской Аравии — заметно выделялась на фоне остальных. Спасибо отцу.

Девушка поиграла за молодежки «Олборга» и «Виборга», выбила дебютный профессиональный контракт в «Совбаккене» и по достижению 18 лет попросила датское гражданство. Спустя два года Надие его выдали и сделали первой натурализованной футболисткой в истории сборной Дании.

Все было не зря: Надим стала лидером национальной команды и взяла две медали Евро — бронзовую в 2013-м и серебряную в 2017-м.

Источник: Sport24

Клубная карьера у Надим также получилась выдающейся: поиграла в Штатах за «Скай Блу», «Портленд» и «Расинг» (сейчас она как раз тут), а также за европейские гранды — «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

При этом Надие не ограничилась футболом и освоила профессию пластического хирурга, обучаясь и проходя практику в университете Орхуса. Мотивы девушки заслуживают уважения: она стремилась помогать не звездам, желающим увеличить губы, грудь или попу, а реально травмированным людям.

«Однажды я поехала ассистировать на операцию на почках сразу после матча. Я стояла два часа в одной и той же позе, держа в руках увеличительное стекло для основного хирурга.

У меня болело все тело, но я отлично себя чувствовала. В операционной я испытываю тот же прилив адреналина, как после забитого мяча! Стою и думаю: боже мой, я смотрю внутрь чьего-то живота», — была в шоке Надим.

Источник: Sport24

Заодно футболистка-врач выучила несколько языков. Помимо персидского, пакистанского урду и датского, она свободно разговаривает на английском и немецком.

«Я говорю детям, оказавшимся в таких же ситуациях, что и я в детстве: слушай, я знаю, кажется, что все это невозможно, но не теряй надежду. Без надежды будет совсем туго. Проходить через тяжелые времена — нормально. Просто знай, что ты способен из них выбраться», — делилась принципом жизни Надие.

Глядя на ее биографию, реально понимаешь — ничего невозможного нет.

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