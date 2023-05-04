«Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии по футболу
ТАСС, 4 мая. «Наполи» со счетом 1:1 на выезде сыграл вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира. Встреча прошла в четверг.
ТАСС, 4 мая. «Наполи» со счетом 1:1 на выезде сыграл вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира. Встреча прошла в четверг.
В составе «Удинезе» мяч забил Санди Ловрич (13-я минута). У «Наполи» отличился Виктор Осимхен (53).
«Наполи» стал чемпионом Италии в третий раз. Ранее неаполитанцы завоевывали трофей в сезонах-1986/87 и 1989/90, когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона.
Клуб из Неаполя набрал 80 очков после 33 матчей. Занимающий второе место «Лацио» отстает от неаполитанцев на 16 очков за пять туров до конца чемпионата, римляне могут набрать максимум 15 очков. Идущий на третьем месте туринский «Ювентус» провел 33 игры и набрал 63 очка.
Главным тренером «Наполи» является 64-летний Лучано Спаллетти, который впервые выиграл чемпионат Италии. С 2009 по 2014 год специалист возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу выиграл кубок и суперкубок страны. В Италии Спаллетти возглавлял «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Интер» и «Рому», с которой выиграл два Кубка Италии и один суперкубок страны.