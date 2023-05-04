«Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии по футболу

В составе «Удинезе» мяч забил Санди Ловрич (13-я минута). У «Наполи» отличился Виктор Осимхен (53).

«Наполи» стал чемпионом Италии в третий раз. Ранее неаполитанцы завоевывали трофей в сезонах-1986/87 и 1989/90, когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона.

Клуб из Неаполя набрал 80 очков после 33 матчей. Занимающий второе место «Лацио» отстает от неаполитанцев на 16 очков за пять туров до конца чемпионата, римляне могут набрать максимум 15 очков. Идущий на третьем месте туринский «Ювентус» провел 33 игры и набрал 63 очка.