«Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу с пенальти на 90+9-й минуте

Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андре Марринером (Бирмингем). Победу с минимальным счётом одержал «Брайтон» — 1:0.

Несмотря на обилие голевых моментов в первом тайме, командам не удалось открыть счёт до перерыва.

Во второй половине встречи ближе к голу были хозяева, однако мяч упорно не шёл в ворота «красных дьяволов».

Однако в конечном итоге «Брайтон» сумел конвертировать игровое преимущество в забитый мяч — на 90+9-й минуте матча полузащитник «чаек» Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти и принёс своей команде важнейшие три очка.

«Красные дьяволы» набрали 63 очка в 33 матчах и продолжают погоню за «Ньюкаслом» в борьбе за третье место в Премьер-лиге. «МЮ» отстаёт от «сорок» на два очка. «Брайтон» поднялся на шестую строчку. Команда набрала 55 очков по итогам 32 встреч.