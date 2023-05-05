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09:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наполи» опубликовал видео из чемпионской раздевалки

«Наполи» опубликовал в социальных сетях видео из раздевалки команды после досрочной победы в чемпионате Италии.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игроки и тренерский штаб команды устроили празднование по случаю победы в серии А. Они собрались в клубе и вместе пели командные песни.

Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.

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Удинезе
1:1
Первый тайм: 1:0
Наполи
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