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5 мая, источник: Sport24

Спаллетти назвал три секрета команды-чемпиона

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после завоевания первого скудетто в тренерской карьере, назвал три секрета команды-чемпиона.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Бывший тренер «Зенита» выложил чемпионское фото из раздевалки в своей социальной сети.

«Три правила, чтобы стать чемпионами — страстный город, фантастические футболисты и сильные судьбы», — написал Спаллетти.

Напомним, что Лучано Спаллетти — самый возрастной тренер, выигравший чемпионат Италии.

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