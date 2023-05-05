Спаллетти назвал три секрета команды-чемпиона
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после завоевания первого скудетто в тренерской карьере, назвал три секрета команды-чемпиона.
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после завоевания первого скудетто в тренерской карьере, назвал три секрета команды-чемпиона.
Бывший тренер «Зенита» выложил чемпионское фото из раздевалки в своей социальной сети.
«Три правила, чтобы стать чемпионами — страстный город, фантастические футболисты и сильные судьбы», — написал Спаллетти.
Напомним, что Лучано Спаллетти — самый возрастной тренер, выигравший чемпионат Италии.