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09:47 (мск), источник: Sport24

Появились фото новой формы «Ювентуса» с желтыми вставками и эффектом «меха», напоминающим шкуру зебры

В сети появились фотографии новой домашней формы «Ювентуса» на сезон-2023/24.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Форму туринцам подготовила компания adidas. На этот раз к домашней классической черно-белой форме был добавлен третий цвет — желтый.

Выделяется выполнение дизайна логотипа и полосок на джерси в желтом оттенке. Задняя панель с именами и цифрами сплошного черного цвета.

Отмечается, что полосы на комплекте домашней формы имеют эффект «меха», напоминающий шкуру зебры.

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2:1
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