Появились фото новой формы «Ювентуса» с желтыми вставками и эффектом «меха», напоминающим шкуру зебры
В сети появились фотографии новой домашней формы «Ювентуса» на сезон-2023/24.
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В сети появились фотографии новой домашней формы «Ювентуса» на сезон-2023/24.
Форму туринцам подготовила компания adidas. На этот раз к домашней классической черно-белой форме был добавлен третий цвет — желтый.
Выделяется выполнение дизайна логотипа и полосок на джерси в желтом оттенке. Задняя панель с именами и цифрами сплошного черного цвета.
Отмечается, что полосы на комплекте домашней формы имеют эффект «меха», напоминающий шкуру зебры.