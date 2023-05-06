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12:54 (мск), источник: Sport24

В Англии появляется еще один суперклуб. Дэдпул хочет затащить победителя ЛЧ в клуб пятой лиги

Пранк, который вышел из-под контроля.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Sport24

«Рексхэм» — один из самых популярных клубов британского футбола за пределами АПЛ. В 2020 году клуб купили актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в фильмах Marvel, и его друг режиссер и продюсер Роб Макэлхенни.

И как и положено парням из Голливуда, они стали делать шоу. Во-первых, были привлечены новые инвесторы. В частности, титульным спонсором команды стала соцсеть «ТикТок». Также Рейнольдс и Макэлхенни запустили документалку «Добро пожаловать в Рексхэм», которая залетела на стриминговой платформе Disney+ и принесла фанбазу, ранее немыслимую для клуба из пятого дивизиона. Успех сериала был настолько серьезным, что его было решено продлить на второй сезон.

Но и на этом создатели проекта, кажется, не собираются останавливаться. По итогам нынешнего сезона «Рексхэм» добился повышение в классе и теперь будет выступать в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион Англии). И под это дело Дэдпул и его команда решили усилиться.

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С момента прихода в клуб американцев, «Рексхэм» на трансферы не тратился. Брали преимущественно свободных агентов. Такой же политики они будут придерживаться и ближайшим летом. С поправкой на имена новичков.

Рейнольдс и Макэлхенни хотят усилить состав самого популярного прямо сейчас уэльского клуба самым популярным валлийцем — Гаретом Бэйлом. После «Реала» вингер сгонял в «Лос-Анджелес» на заработки, после чего завершил карьеру. Но американцы полны решимости выдернуть уважаемого игрока с пенсии.

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Началось все с того, что Бэйл записал видео с поля для игры в свой любимый гольф, где поздравил Макэлхенни с повышением в классе. В ответ режиссер пригласил футболиста на партию гольфа и попросил возобновить карьеру, чтобы провести «самый последний волшебный сезон».

Дальше к истории подключился Рейнольдс. Он тоже пригласил Бэйла в свою команду: — Я выбрею поле для гольфа на спине Роба, если ты проведешь сезон с «Рексхэмом».

Следующий шаг — Рейнольдс в соцсети выложил фотку, на которой Бэйл радуется голу в форме «Рексхэма».

Источник: Социальные сети

Если целью этой кампании было создание дополнительного интереса к команде, цель можно считать достигнутой. Но кажется, Рейнольдс и Макэлхенни и правда теперь хотят подписать победителя Лиги чемпионов.

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«С нашей стороны все серьезно. Но я не знаю, есть ли интерес со стороны Бэйла», — сказал Макэлхенни.

Правда, сам Бэйл пока не спешит выходить за пределы дурачества. На вопрос, реально ли он может выйти с пенсии ради еще одного сезона, валлиец ответил: «Я так не думаю».

Как бы не завершилась эта ситуация, клуб точно в проигравших не останется. Если не выгорит подписать Бэйла, то за пиар — твердая пятерка.

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