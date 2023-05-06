Карла III с коронацией поздравили сборная Англии, «МЮ», «Сити», «Арсенал» и другие клубы АПЛ

«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту [Камилле] в связи с их коронацией», — говорится в твите сборной Англии.

«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту в связи с их коронацией. Желаем тем, кто празднует, приятных выходных», — поздравил «Манчестер Юнайтед».

«Поздравляем Его Величество короля Карла III и королеву Камиллу с коронацией. В ознаменование этого события перед началом сегодняшнего матча прозвучит государственный гимн», — написали от «Манчестер Сити».

«Желаем Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту прекрасной коронации», — сказано в твите «Арсенала».

«Сегодня коронация короля и королевы-консорта. Незадолго до начала нашего матча игроки и официальные лица выстроятся вокруг центрального круга для исполнения нашего национального гимна “Боже, храни короля”, — написал “Тоттенхэм”.

«Желаем Его Величеству королю и Ее Величеству королеве-консорту радостной и славной коронации», — говорится в поздравлении «Вест Хэма».