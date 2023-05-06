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15:33 (мск), источник: Sports.Ru

Карла III с коронацией поздравили сборная Англии, «МЮ», «Сити», «Арсенал» и другие клубы АПЛ

Сегодня в Вестминстерском аббатстве старший сын Елизаветы II, Чарльз, был возведен на британский престол как Карл III.

Англия
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
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Источник: Reuters

«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту [Камилле] в связи с их коронацией», — говорится в твите сборной Англии.

«Наши поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту в связи с их коронацией. Желаем тем, кто празднует, приятных выходных», — поздравил «Манчестер Юнайтед».

«Поздравляем Его Величество короля Карла III и королеву Камиллу с коронацией. В ознаменование этого события перед началом сегодняшнего матча прозвучит государственный гимн», — написали от «Манчестер Сити».

«Желаем Его Величеству королю Карлу III и королеве-консорту прекрасной коронации», — сказано в твите «Арсенала».

«Сегодня коронация короля и королевы-консорта. Незадолго до начала нашего матча игроки и официальные лица выстроятся вокруг центрального круга для исполнения нашего национального гимна “Боже, храни короля”, — написал “Тоттенхэм”.

«Желаем Его Величеству королю и Ее Величеству королеве-консорту радостной и славной коронации», — говорится в поздравлении «Вест Хэма».

«Поздравляем Их Величества короля Карла III и королеву-консорт с коронацией!» — гласит запись в твиттере «Фулхэма».

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