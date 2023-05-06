«Дженоа» с экс-игроком «Зенита» досрочно вышла в Серию А
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Футболисты «Дженоа» досрочно вышли в высший дивизион чемпионата Италии, победив «Асколи» в матче 36-го тура Серии В.
Дженоа
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Футболисты «Дженоа» досрочно вышли в высший дивизион чемпионата Италии, победив «Асколи» в матче 36-го тура Серии В.
Встреча в Генуе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Дженоа» набрал 70 очков и за два тура до конца турнира стал недосягаем для «Бари» (62 очка), занимающего третью строчку. Ранее досрочную путевку в Серию А завоевал «Фрозиноне» (74), который лидирует в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии.
Девятикратный чемпион Италии «Дженоа» вернулся в Серию А через год после вылета. Капитаном команды является бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» 36-летний Доменико Кришито.