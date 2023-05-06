«Дженоа» с экс-игроком «Зенита» досрочно вышла в Серию А

«Дженоа» набрал 70 очков и за два тура до конца турнира стал недосягаем для «Бари» (62 очка), занимающего третью строчку. Ранее досрочную путевку в Серию А завоевал «Фрозиноне» (74), который лидирует в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии.