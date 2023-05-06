Беллингем ради «Реала» отказался от более выгодных финансовых условий со стороны «Сити»

«Горожане» были готовы платить игроку больше, чем мадридский «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, боссы «Сити» предлагали хавбеку жалованье в размере € 15 млн в год. Предполагаемый срок контракта мог быть рассчитан на шесть лет.

Сообщается, что 19-летний хавбек после некоторых раздумий сделал выбор в пользу мадридской команды, хотя предложение «сливочных» по зарплате было существенно ниже.

В текущем сезоне на счету английского хавбека 40 матчей в составе «Боруссии» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 120 млн.