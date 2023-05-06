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18:51 (мск), источник: ТАСС

Кейн вышел на второе место по голам в Английской премьер-лиге, обогнав Руни

Форвард «Тоттенхэма» отличился в субботнем матче с «Кристал Пэлас», забив 209-й мяч в премьер-лиге.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 6 мая. Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вышел на второе место по количеству голов в Английской премьер-лиге (АПЛ), обогнав Уэйна Руни. Кейн забил 209-й мяч в АПЛ в матче чемпионата с «Кристал Пэлас», который проходит в субботу.

Кейн провел 317 матчей в премьер-лиге, Руни забил 208 голов за 491 игру. Рекордсменом по количеству голов является Алан Ширер, на счету которого 260 мячей в 441 встрече.

Кейну 29 лет, он выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Трижды футболист становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в нынешнем сезоне форвард забил 26 мячей. Кейн является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в составе сборной Англии и лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Руни выступал в премьер-лиге за «Эвертон» (2002−2004 и 2017−2018) и «Манчестер Юнайтед» (2004−2017), в составе которого стал пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Ширер играл за «Саутгемптон», «Блэкберн», в составе которого стал чемпионом Англии, и «Ньюкасл».

Английская премьер-лига была образована в 1992 году. Лучшим бомбардиром в истории высших дивизионов чемпионатов Англии является чемпион мира 1966 года Джимми Гривз, забивший 357 мячей.

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