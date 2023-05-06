«Челси» впервые не проиграл во время второго прихода Фрэнка Лэмпарда

Для лондонской команды эта победа стала первой спустя шесть поражений. Все они пришлись на второй приход в команду главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Ранее синие проиграли «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2), «Брентфорду» (0:2) и «Арсеналу» (1:3) в чемпионате Англии, а также дважды уступили мадридскому «Реалу» (0:2; 0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.