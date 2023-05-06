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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» обыграл «Рому» в матче Серии А

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Интер» на стадионе «Олимпико» в Риме.

Рома
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Источник: AP 2022

Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 33-й минуте Федерико Димарко вывел «Интер» вперёд после передачи Дензела Думфриса. На 74-й минуте Ромелу Лукаку удвоил счёт, а в роли ассистента выступил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, «Интер» взял реванш за поражение со счётом 1:2 в матче первого круга.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 63 очка в 34 матчах. «Рома» находится на седьмом месте. Подопечные Жозе Моуриньо набрали 58 очков. В следующем туре «Интер» сыграет дома с «Сассуоло», а «Рома» отправится в гости к «Болонье».

Рома
0:2
Первый тайм: 0:1
Интер
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