«Интер» обыграл «Рому» в матче Серии А

На 33-й минуте Федерико Димарко вывел «Интер» вперёд после передачи Дензела Думфриса. На 74-й минуте Ромелу Лукаку удвоил счёт, а в роли ассистента выступил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, «Интер» взял реванш за поражение со счётом 1:2 в матче первого круга.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 63 очка в 34 матчах. «Рома» находится на седьмом месте. Подопечные Жозе Моуриньо набрали 58 очков. В следующем туре «Интер» сыграет дома с «Сассуоло», а «Рома» отправится в гости к «Болонье».