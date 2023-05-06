АЕК и «Арис» сыграли вничью, Кокорин забил в чужие и в свои ворота

Источник: https://vk.com/arislimassolfc_rus

Встреча завершилась вничью — 1:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f4138d19f068743b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-105892122&hd=2&id=456239124&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 40-й минуте российский нападающий Александр Кокорин вывел «Арис» вперёд. На 59-й минуте Кокорин неудачно сыграл в защите, срезав мяч в свои ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=24aa965aa38486fe&partner_ext=173&place_id=222&oid=-1331201&hd=2&id=456246866&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Кокорин отметился голом в матче 32-го тура с «Пафосом» (2:1). Александр выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

В марте «Арис» в домашнем матче обыграл АЕК со счётом 4:0 в рамках 28-го тура национального чемпионата. В той игре Кокорин отметился голом и результативной передачей.