Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кремонезе
Специя
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Реймс
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Бавария
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Факел
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Интер
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Кубань
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Челси
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Астон Вилла
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Велес
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Ахмат
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Лацио
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Нефтехимик
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Волгарь
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Динамо
01
Футбол. Первый дивизион
11:30
Енисей
КАМАЗ
21
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Алания
00
Все события
21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

АЕК и «Арис» сыграли вничью, Кокорин забил в чужие и в свои ворота

Завершился матч 33-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались АЕК (Ларнака) и «Арис» (Лимасол).

Наверх
Источник: https://vk.com/arislimassolfc_rus

Встреча завершилась вничью — 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 40-й минуте российский нападающий Александр Кокорин вывел «Арис» вперёд. На 59-й минуте Кокорин неудачно сыграл в защите, срезав мяч в свои ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Кокорин отметился голом в матче 32-го тура с «Пафосом» (2:1). Александр выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

В марте «Арис» в домашнем матче обыграл АЕК со счётом 4:0 в рамках 28-го тура национального чемпионата. В той игре Кокорин отметился голом и результативной передачей.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра «Арис» располагается на первой строчке, набрав 68 очков в 33 встречах. АЕК находится на третьем месте с 62 очками.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь