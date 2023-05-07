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01:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Осасуну» и завоевал первый за девять лет Кубок Испании

Завершился финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Осасуной».

Реал
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Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победу в этом матче одержал мадридский «Реал» — 2:1.

«Сливочные» сумели забить быстрый гол: на второй минуте матча в составе мадридцев отличился Родриго Гоэс, которому ассистировал Винисиус Жуниор. Этот мяч стал единственным в первой половине встречи.

На 58-й минуте матча полузащитник «Осасуны» Лукас Торро восстановил равенство в счёте. Однако уже через тринадцать минут вингер «сливочных» Родриго сумел оформить дубль. Матч так и закончился — победа «Реала» со счётом 2:1.

Таким образом, мадридский клуб завоевал свой первый Кубок Испании за последние девять лет. Примечательно, что в сезоне-2013/14 команда выигрывала трофей под руководством нынешнего тренера Карло Анчелотти.

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