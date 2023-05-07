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08:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» установил уникальное достижение после победы в Кубке Испании

Мадридский «Реал» стал первым среди испанских клубов, который завоевал 100 трофеев, сообщается в «твиттере» журналиста MisterChip (Alexis).

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Напомним, «Реал» в финальном матче Кубка Испании обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Родриго. Единственный гол за «Осасуну» забил Лукас Торро.

Для мадридцев эта победа стала 20-й в Кубке Испании и первой с 2014 года.

Также на счеу «Королевского клуба» 35 побед в чемпионате Испании, 12 — в Суперкубке Испании, 1 — в Кубке Эвы Дуарте, 1 — в Кубке испанской лиги, 14 — в Лиге чемпионов, 2 — в Кубке УЕФА, 5 — в Суперкубке Европы, 2 — в Кубке Латинской Америки, 3 — в Межконтинентальном Кубке, 5 — в Клубном чемпионате мира.

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