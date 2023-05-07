Бензема обновил рекорд по титулам среди французских футболистов
В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна». Встреча прошла в Севилье и завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна». Встреча прошла в Севилье и завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.
В составе «сливочных» играл Карим Бензема. Для 35-летнего форварда этот трофей стал 33-м в карьере. Таким образом, он обновил рекорд по титулам среди французских футболистов.
Второе место в списке самых титулованных французов занимает Кингсли Коман — 26 трофеев.
Бензема выиграл в составе «Реала» 25 титулов, 7 с «Лионом» и один со сборной Франции.