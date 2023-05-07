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09:30 (мск), источник: Sport24

Бензема обновил рекорд по титулам среди французских футболистов

В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна». Встреча прошла в Севилье и завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе «сливочных» играл Карим Бензема. Для 35-летнего форварда этот трофей стал 33-м в карьере. Таким образом, он обновил рекорд по титулам среди французских футболистов.

Второе место в списке самых титулованных французов занимает Кингсли Коман — 26 трофеев.

Бензема выиграл в составе «Реала» 25 титулов, 7 с «Лионом» и один со сборной Франции.

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