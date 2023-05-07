«Задача “Ференцвароша” — выход в Лигу чемпионов». Черчесов — о титуле, интересе клубов РПЛ, возможности перехода Кузяева и матче «Зенит» — «Спартак»

В воскресенье «Ференцварош» уже в статусе чемпиона разгромил дома «Кишварду» (3:0) — накануне преследователь клуба из Будапешта «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1) и «вручил» золото команде Станислава Черчесова. Мы встретились с 59-летним специалистом поздним вечером после матча на «Гроупаме Арене».

— С победой в чемпионате! Приятно выигрывать в гостинице заранее — или на поле?

— Большой разницы нет. Но если сейчас наш соперник проиграл, подарив золото, то в прошлом году мы самого принципиального оппонента «Уйпешт» победили в домашнем матче. Однако чемпионство всегда приятно.

— А если глобально, то чем отличается ваш первый венгерский титул от нынешнего?

— Тем, что тогда наш штаб пришел в середине сезона, очкового гандикапа не имелось — уже сами его делали. А сейчас работали с начала чемпионата, имели неплохой отрыв — немножко его растеряли, много нюансов — но самое главное, что с начала первенства провели на 16 встреч больше, чем соперники, потому что выступали в Лиге Европы.

Немало моментов, которые после окончания чемпионата станем анализировать. Такого розыгрыша у нас еще не было. Чемпионство чемпионством, но нужно все по полочкам разложить — чтобы не случилось спада, как в этом году.

— Как-то отметили золото? Вы же узнали о нем за сутки до матча с «Кишвардой».

— Никак. Мы ужинали в то время, когда «Кечкемет», наш главный преследователь, играл в субботу. Потом зашел доктор и сообщил счет (победил «Гонвед» — 1:0. — Прим. Г. К.). Собрались тренерским штабом, распланировали, как это обычно бывает накануне матчей, что делаем на следующий день. С футболистами не встречались, только утром на завтраке поздравил их.

— Люди, которые не знают вашу работу изнутри, считают, что «Ференцварош» обязан брать чемпионство на автомате. Что об этом скажете?

— Что любой титул — это не просто. Даже если брать сезон-2022/23, то мы сначала оторвались, потом многие травмировались, пару человек зимой продали, так что иногда случалось, что по 10 основных на поле не выходило. Надо было строить новую команду, а сезон-то шел, никто не хотел ничего нам дарить. «Кишварду» сейчас вот разгромили, но до этого побеждали скромнее — 1:0, 3:2, 2:1. Все против нас настраиваются, поэтому со стороны кажется одно, а если во всем разобраться, то видится по-другому. Любое золото дорого, и его надо уважать.

— Как настраиваетесь на оставшиеся три матча? Притом что следующий — с «Кечкеметом», клубом который в этом сезоне доставил больше всего проблем.

— Настраиваться просто. После встречи с «Уйпештом» мы опять недосчитались четырех человек. Надеюсь, что после игры с «Кишвардой» все здоровы. Хочется, чтобы костяк был наигран, когда все время люди выпадают, то сложно удержать команду на высоком игровом уровне. «Кечкемет» — хороший крепкий коллектив, неплохо выступает дома. Надо хорошо подготовиться. Сейчас дал ребятам несколько выходных, чтобы могли отметить чемпионство, они, наверное, вместе сходят куда-нибудь.

Отпуск — всего две недели

— Когда вернетесь из отпуска, какие планы на межсезонье?

— Главное, понять, кто уезжает в сборные и когда возвращается. Есть над чем подумать: кого пораньше отпустить в отпуск, много других нюансов, которые нужно рассчитать, чтобы потом начать хорошо сезон. Уже 11 июля начинается квалификация Лиги чемпионов, хотелось бы в этом году пробиться в группу.

С 29 мая — отпуск, 14 июня — первый рабочий день, медосмотр. На отдых — всего две недели, нам это время нужно провести с пользой. Первый сбор пройдет недалеко от Будапешта, у границы со Словакией, а потом, как обычно, выезд в Австрию. Один контрольный матч точно проведем с «Зальцбургом», остальные — пока не знаю. 8 мая у меня встреча со спортивным директором — обсудим наши трансферные планы, кто уходит или приходит, у многих скоро заканчиваются контракты. Обычная рутинная работа, но она должна быть проведена на высшем уровне, потому что состав необходимо усиливать.

— «Ференцварош» уже пятый год подряд занимает первое место. Как мотивировать коллектив в такой ситуации?

— Опыт такой есть как у игрока, выступал в чемпионских командах. Знаю, как это делали мои тренеры. Иногда у кого-то теряется стимул, кто-то получает травмы, поэтому, с момента как мы пришли, поменяли треть состава.

В летний трансферный период нужно делать знаковые вещи, чтобы мы и продавали игроков, и покупали. Все-таки это неизбежно, у нас сейчас пришли футболисты, которые впервые в своей карьере стали чемпионами. В этом плане мы по максимуму стараемся использовать свои знания. Но мотивационный момент должен быть, кто не стремится побеждать, с тем приходится расставаться. Это закон спорта.

— Какова задача на следующий сезон?

— Простая, прозрачная. В прошлом году попали в группу Лиги Европы, заняли там первое место. На следующий сезон, конечно, хочется выйти в Лигу чемпионов. Придется сложно, но надо там быть.

Не могу кому-то запретить думать о моем возвращении в РПЛ

— Ваш контракт автоматически продлился до лета 2024 года. Что дальше?

— А дальше мы пока не смотрим. Барьерист должен думать о первом барьере, а не о последнем. Если мыслить наоборот, то точно споткнешься на стартовом. Поэтому давайте не забегать вперед — надо жить сегодняшним днем и смотреть на краткосрочную перспективу, а не куда-то за горизонт.

— Кто из российского футбола поздравил вас со вторым чемпионским титулом в Венгрии?

— Многие, боюсь кого-то забыть. Александр Алаев, Сергей Семак — тоже ему пожелал удачи, может взять трофей уже 7 мая, Артем Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, спартаковцы.

— Кузяева увидим в следующем сезоне в Будапеште?

— Дело в том, что мы друг друга всегда поздравляем с праздниками и какими-то датами. А если серьезно, то понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае у него в понедельник игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела.

— А Дзюба?

— Артем занимается своим делом. Надеюсь, теперь все понимают, почему он у меня в сборной России постоянно выходил в основном составе. Наверное, даже критики и скептики.

— Семака будете поздравлять уже сегодня или на следующей неделе?

— Во всяком случае я пожелал, чтобы чемпионство случилось как можно быстрее. Кстати, он тоже в пятый раз возьмет золото, великолепную работу проводит — и это из той серии, что «Зенит» тоже как бы обязан становиться первым. Но привести команду к пятой подряд победе надо уметь. К сожалению, питерцы не могут выступать в еврокубках, это единственный минус.

— «Спартак» не станет делать чемпионский коридор зенитовцам в случае их победы. Вообще, такие разговоры в нашем футболе имеют смысл? У нас вроде бы нет такой традиции или все меняется и почему бы и нет?

— Все, конечно, меняется, но в наше время этих коридоров не было. Если «Спартак» не хочет делать чемпионский коридор, то это его право. Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать.

— Разговоры о возвращении Черчесова в ближайшее время в чемпионат России возникают регулярно. Что об этом скажете?

— Отвечу, что я тренер «Ференцвароша», чемпиона Венгрии. И сейчас все мысли о нем. Нужно сейчас сделать максимум, чтобы попасть в Лигу чемпионов, а в далекое будущее не заглядываем.

— Но поступали предложения от клубов РПЛ?

— Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел.

Спаллетти — требовательный и харизматичный

— Вы знаете тренерские методы Лучано Спаллетти, я был свидетелем ваших интересных бесед. За счет чего в 64 года человек смог завоевать свой первый титул в серии А?

— Несколько раз играл против его команд, на тренировках у него бывал в Австрии — человек умеет готовить команды, есть вкус на футболистов и, самое главное, он требовательный и харизматичный. Просто так чемпионами не становятся. Тем более в Неаполе — в футбольном городе, но непростом. Наверное, такое еще более ценно.

— Вы становились чемпионом в Польше и дважды в Венгрии. Насколько вы считаете себя своим в европейском футболе? И почему нашим специалистам, как правило, тяжело работать и побеждать за рубежом?

— Чувствую себя нормально, потому что со многими людьми поиграл, а сейчас они находятся на другом уровне — спортивные директора, коллеги-тренеры. УЕФА несколько раз приглашал меня читать лекции. Языки знаю, поэтому чувствую себя комфортно. Дело не в том, что россиянам тяжело или кому-то еще — когда ты вначале выступаешь в Германии, Австрии, потом получаешь в той же Германии тренерскую лицензию, то многие тебя знают. Другие российские тренеры очень качественные — видимо, нам надо сделать определенные шаги, чтобы на нас обратили внимание.

— Но условно Семак мог бы проявить себя за границей?

— Дело в том, как ты умеешь готовить команду. У него в составе многие звезды: Малком, Клаудиньо и так далее. Поэтому я абсолютно спокоен за это. Не знаю, на каком уровне у Сергея языки, но парень он умный и подучит, если надо будет. Тренерская работа такова, что ты не можешь заказывать пожелания. Во всяком случае еще раз желаю Семаку, чтобы «Зенит» стал чемпионом, а все остальное придет само собой.

У кого-то батарейка разряжается в 30 лет, а кто-то и в 70 в порядке

— В сентябре вам исполнится 60 лет. Принято считать, что карьера игрока ограничена какими-то возрастными рамками, а как с тренерами? Поджимают же тридцатилетние и сорокалетние специалисты.

— 60 для тренера — не знаю, много это или мало. У кого-то батарейка разряжается в 30, а у некоторых семидесятилетних такого нет. Давайте не загадывать наперед.

— Нет желания вернуться в спортивный блок, на позицию генерального директора?

— Не думал об этом.

— Почему? У вас же был такой опыт. Тренер больше сжигает нервов и энергии.

— Не сказал бы. Самое главное — правильно распределять обязанности. Есть тренерский штаб, в котором каждый занимается своим делом, умение делегировать полномочия. Ты сжигаешь что-то, если напрягаешься.

Что касается спортивного директора, то это короткий опыт, другое дело, что он помогает. Сейчас общаемся со спортдиром на одном языке, знаю, как эта работа выглядит.

— Мы говорим о Черчесове, но у него есть помощники, соратники, семья. Благодаря кому пришел второй титул в Венгрии? Кому нужно сказать спасибо?

— После матча с «Кишвардой» с президентом и вице-президентом клуба встречался, поблагодарил их, команду. С семьей разговаривал. Болельщики пришли в ложу. Тренерский штаб, медицинский — все отпахали, особенно с начала года, возникало много вопросов, которые требовалось закрывать. Всем большое спасибо! Как главный тренер, могу снять шляпу перед ними. И, естественно, на следующий год опять будем настраиваться на успех.