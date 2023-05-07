«Задача “Ференцвароша” — выход в Лигу чемпионов». Черчесов — о титуле, интересе клубов РПЛ, возможности перехода Кузяева и матче «Зенит» — «Спартак»
Большой разговор с российским тренером победителя венгерской лиги.
Большой разговор с российским тренером победителя венгерской лиги.
В воскресенье «Ференцварош» уже в статусе чемпиона разгромил дома «Кишварду» (3:0) — накануне преследователь клуба из Будапешта «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1) и «вручил» золото команде Станислава Черчесова. Мы встретились с 59-летним специалистом поздним вечером после матча на «Гроупаме Арене».
— С победой в чемпионате! Приятно выигрывать в гостинице заранее — или на поле?
— Большой разницы нет. Но если сейчас наш соперник проиграл, подарив золото, то в прошлом году мы самого принципиального оппонента «Уйпешт» победили в домашнем матче. Однако чемпионство всегда приятно.
— А если глобально, то чем отличается ваш первый венгерский титул от нынешнего?
— Тем, что тогда наш штаб пришел в середине сезона, очкового гандикапа не имелось — уже сами его делали. А сейчас работали с начала чемпионата, имели неплохой отрыв — немножко его растеряли, много нюансов — но самое главное, что с начала первенства провели на 16 встреч больше, чем соперники, потому что выступали в Лиге Европы.
Немало моментов, которые после окончания чемпионата станем анализировать. Такого розыгрыша у нас еще не было. Чемпионство чемпионством, но нужно все по полочкам разложить — чтобы не случилось спада, как в этом году.
— Как-то отметили золото? Вы же узнали о нем за сутки до матча с «Кишвардой».
— Никак. Мы ужинали в то время, когда «Кечкемет», наш главный преследователь, играл в субботу. Потом зашел доктор и сообщил счет (победил «Гонвед» — 1:0. — Прим. Г. К.). Собрались тренерским штабом, распланировали, как это обычно бывает накануне матчей, что делаем на следующий день. С футболистами не встречались, только утром на завтраке поздравил их.
— Люди, которые не знают вашу работу изнутри, считают, что «Ференцварош» обязан брать чемпионство на автомате. Что об этом скажете?
— Что любой титул — это не просто. Даже если брать сезон-2022/23, то мы сначала оторвались, потом многие травмировались, пару человек зимой продали, так что иногда случалось, что по 10 основных на поле не выходило. Надо было строить новую команду, а сезон-то шел, никто не хотел ничего нам дарить. «Кишварду» сейчас вот разгромили, но до этого побеждали скромнее — 1:0, 3:2, 2:1. Все против нас настраиваются, поэтому со стороны кажется одно, а если во всем разобраться, то видится по-другому. Любое золото дорого, и его надо уважать.
— Как настраиваетесь на оставшиеся три матча? Притом что следующий — с «Кечкеметом», клубом который в этом сезоне доставил больше всего проблем.
— Настраиваться просто. После встречи с «Уйпештом» мы опять недосчитались четырех человек. Надеюсь, что после игры с «Кишвардой» все здоровы. Хочется, чтобы костяк был наигран, когда все время люди выпадают, то сложно удержать команду на высоком игровом уровне. «Кечкемет» — хороший крепкий коллектив, неплохо выступает дома. Надо хорошо подготовиться. Сейчас дал ребятам несколько выходных, чтобы могли отметить чемпионство, они, наверное, вместе сходят куда-нибудь.
— Когда вернетесь из отпуска, какие планы на межсезонье?
— Главное, понять, кто уезжает в сборные и когда возвращается. Есть над чем подумать: кого пораньше отпустить в отпуск, много других нюансов, которые нужно рассчитать, чтобы потом начать хорошо сезон. Уже 11 июля начинается квалификация Лиги чемпионов, хотелось бы в этом году пробиться в группу.
С 29 мая — отпуск, 14 июня — первый рабочий день, медосмотр. На отдых — всего две недели, нам это время нужно провести с пользой. Первый сбор пройдет недалеко от Будапешта, у границы со Словакией, а потом, как обычно, выезд в Австрию. Один контрольный матч точно проведем с «Зальцбургом», остальные — пока не знаю. 8 мая у меня встреча со спортивным директором — обсудим наши трансферные планы, кто уходит или приходит, у многих скоро заканчиваются контракты. Обычная рутинная работа, но она должна быть проведена на высшем уровне, потому что состав необходимо усиливать.
— «Ференцварош» уже пятый год подряд занимает первое место. Как мотивировать коллектив в такой ситуации?
— Опыт такой есть как у игрока, выступал в чемпионских командах. Знаю, как это делали мои тренеры. Иногда у кого-то теряется стимул, кто-то получает травмы, поэтому, с момента как мы пришли, поменяли треть состава.
В летний трансферный период нужно делать знаковые вещи, чтобы мы и продавали игроков, и покупали. Все-таки это неизбежно, у нас сейчас пришли футболисты, которые впервые в своей карьере стали чемпионами. В этом плане мы по максимуму стараемся использовать свои знания. Но мотивационный момент должен быть, кто не стремится побеждать, с тем приходится расставаться. Это закон спорта.
— Какова задача на следующий сезон?
— Простая, прозрачная. В прошлом году попали в группу Лиги Европы, заняли там первое место. На следующий сезон, конечно, хочется выйти в Лигу чемпионов. Придется сложно, но надо там быть.
— Ваш контракт автоматически продлился до лета 2024 года. Что дальше?
— А дальше мы пока не смотрим. Барьерист должен думать о первом барьере, а не о последнем. Если мыслить наоборот, то точно споткнешься на стартовом. Поэтому давайте не забегать вперед — надо жить сегодняшним днем и смотреть на краткосрочную перспективу, а не куда-то за горизонт.
— Кто из российского футбола поздравил вас со вторым чемпионским титулом в Венгрии?
— Многие, боюсь кого-то забыть. Александр Алаев, Сергей Семак — тоже ему пожелал удачи, может взять трофей уже 7 мая, Артем Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, спартаковцы.
— Кузяева увидим в следующем сезоне в Будапеште?
— Дело в том, что мы друг друга всегда поздравляем с праздниками и какими-то датами. А если серьезно, то понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае у него в понедельник игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела.
— А Дзюба?
— Артем занимается своим делом. Надеюсь, теперь все понимают, почему он у меня в сборной России постоянно выходил в основном составе. Наверное, даже критики и скептики.
— Семака будете поздравлять уже сегодня или на следующей неделе?
— Во всяком случае я пожелал, чтобы чемпионство случилось как можно быстрее. Кстати, он тоже в пятый раз возьмет золото, великолепную работу проводит — и это из той серии, что «Зенит» тоже как бы обязан становиться первым. Но привести команду к пятой подряд победе надо уметь. К сожалению, питерцы не могут выступать в еврокубках, это единственный минус.
— «Спартак» не станет делать чемпионский коридор зенитовцам в случае их победы. Вообще, такие разговоры в нашем футболе имеют смысл? У нас вроде бы нет такой традиции или все меняется и почему бы и нет?
— Все, конечно, меняется, но в наше время этих коридоров не было. Если «Спартак» не хочет делать чемпионский коридор, то это его право. Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать.
— Разговоры о возвращении Черчесова в ближайшее время в чемпионат России возникают регулярно. Что об этом скажете?
— Отвечу, что я тренер «Ференцвароша», чемпиона Венгрии. И сейчас все мысли о нем. Нужно сейчас сделать максимум, чтобы попасть в Лигу чемпионов, а в далекое будущее не заглядываем.
— Но поступали предложения от клубов РПЛ?
— Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел.
— Вы знаете тренерские методы Лучано Спаллетти, я был свидетелем ваших интересных бесед. За счет чего в 64 года человек смог завоевать свой первый титул в серии А?
— Несколько раз играл против его команд, на тренировках у него бывал в Австрии — человек умеет готовить команды, есть вкус на футболистов и, самое главное, он требовательный и харизматичный. Просто так чемпионами не становятся. Тем более в Неаполе — в футбольном городе, но непростом. Наверное, такое еще более ценно.
— Вы становились чемпионом в Польше и дважды в Венгрии. Насколько вы считаете себя своим в европейском футболе? И почему нашим специалистам, как правило, тяжело работать и побеждать за рубежом?
— Чувствую себя нормально, потому что со многими людьми поиграл, а сейчас они находятся на другом уровне — спортивные директора, коллеги-тренеры. УЕФА несколько раз приглашал меня читать лекции. Языки знаю, поэтому чувствую себя комфортно. Дело не в том, что россиянам тяжело или кому-то еще — когда ты вначале выступаешь в Германии, Австрии, потом получаешь в той же Германии тренерскую лицензию, то многие тебя знают. Другие российские тренеры очень качественные — видимо, нам надо сделать определенные шаги, чтобы на нас обратили внимание.
— Но условно Семак мог бы проявить себя за границей?
— Дело в том, как ты умеешь готовить команду. У него в составе многие звезды: Малком, Клаудиньо и так далее. Поэтому я абсолютно спокоен за это. Не знаю, на каком уровне у Сергея языки, но парень он умный и подучит, если надо будет. Тренерская работа такова, что ты не можешь заказывать пожелания. Во всяком случае еще раз желаю Семаку, чтобы «Зенит» стал чемпионом, а все остальное придет само собой.
— В сентябре вам исполнится 60 лет. Принято считать, что карьера игрока ограничена какими-то возрастными рамками, а как с тренерами? Поджимают же тридцатилетние и сорокалетние специалисты.
— 60 для тренера — не знаю, много это или мало. У кого-то батарейка разряжается в 30, а у некоторых семидесятилетних такого нет. Давайте не загадывать наперед.
— Нет желания вернуться в спортивный блок, на позицию генерального директора?
— Не думал об этом.
— Почему? У вас же был такой опыт. Тренер больше сжигает нервов и энергии.
— Не сказал бы. Самое главное — правильно распределять обязанности. Есть тренерский штаб, в котором каждый занимается своим делом, умение делегировать полномочия. Ты сжигаешь что-то, если напрягаешься.
Что касается спортивного директора, то это короткий опыт, другое дело, что он помогает. Сейчас общаемся со спортдиром на одном языке, знаю, как эта работа выглядит.
— Мы говорим о Черчесове, но у него есть помощники, соратники, семья. Благодаря кому пришел второй титул в Венгрии? Кому нужно сказать спасибо?
— После матча с «Кишвардой» с президентом и вице-президентом клуба встречался, поблагодарил их, команду. С семьей разговаривал. Болельщики пришли в ложу. Тренерский штаб, медицинский — все отпахали, особенно с начала года, возникало много вопросов, которые требовалось закрывать. Всем большое спасибо! Как главный тренер, могу снять шляпу перед ними. И, естественно, на следующий год опять будем настраиваться на успех.
Георгий Кудинов