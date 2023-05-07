«Барселона» летом собирается продать пять футболистов

Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере». По сведениям источника, сине-гранатовые открыты к продаже Франка Кессье, Рафиньи, Маркоса Алонсо, Эрика Гарсии и Феррана Торреса.

Продажи этих футболистов помогут «Барселоне» соответствовать правилам фэйр-плей испанского чемпионата и, соответственно, подписывать новых футболистов. В числе новичков может оказаться и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, чьё соглашение с парижанами истекает в конце сезона. Месси был в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год.