«Пари Сен-Жермен» предложил Месси новый контракт, пишут СМИ

Ранее «ПСЖ» отстранил Месси от первой команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. По информации СМИ, Месси отбыл в Эр-Рияд после поражения от «Лорьяна» в матче 33-го тура чемпионата Франции (1:3), который прошел в Париже 30 апреля. На 1 мая Гальтье назначил тренировку, но аргентинец на нее не явился, выяснилось, что он покинул расположение клуба без разрешения тренера. Позднее Месси принес извинения своим партнерам по команде и клубу за несанкционированный отъезд.

Отмечается, что контракт предложен на лучших условиях, которые могут быть доступны Месси в «ПСЖ». Аргентинец пока что не определился со своим будущим, поэтому попросил у руководства парижского клуба время, чтобы обдумать варианты. «ПСЖ» готов дать Месси время, но попросил его не тянуть с принятием решения.