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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пари Сен-Жермен» предложил Месси новый контракт, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сделал аргентинскому нападающему Лионелю Месси предложение о продлении контракта, сообщает The Times.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ранее «ПСЖ» отстранил Месси от первой команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. По информации СМИ, Месси отбыл в Эр-Рияд после поражения от «Лорьяна» в матче 33-го тура чемпионата Франции (1:3), который прошел в Париже 30 апреля. На 1 мая Гальтье назначил тренировку, но аргентинец на нее не явился, выяснилось, что он покинул расположение клуба без разрешения тренера. Позднее Месси принес извинения своим партнерам по команде и клубу за несанкционированный отъезд.

Отмечается, что контракт предложен на лучших условиях, которые могут быть доступны Месси в «ПСЖ». Аргентинец пока что не определился со своим будущим, поэтому попросил у руководства парижского клуба время, чтобы обдумать варианты. «ПСЖ» готов дать Месси время, но попросил его не тянуть с принятием решения.

Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, он перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как закончился его контракт с «Барселоной». Срок соглашения 35-летнего аргентинца с парижанами истекает по завершении текущего сезона. После его поездки в Саудовскую Аравию в СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» не намерен продлевать контракт с аргентинцем. Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча», в декабре он стал чемпионом мира.

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