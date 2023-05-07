«Монако» обыграл «Анже», Головин забил из-за пределов штрафной

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В концовке первого тайма российский полузащитник Александр Головин вывел «Монако» вперёд ударом из-за пределов штрафной площади. На 60-й минуте Мирон Боадю удвоил преимущество монегасков. Вскоре Абдалла Сима отыграл один мяч.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1c0394ea99c102e9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-92846400&hd=2&id=456239840&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч команд в первом круге завершился победой монегасков со счётом 2:0. В той игре Головин также отметился голом.