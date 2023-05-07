Минское «Динамо» переиграло «Шахтер» в чемпионате Беларуси

Сегодня в центральном поединке 7-го тура на поле столичного стадиона «Динамо» минчане переиграл чемпиона страны солигорский «Шахтер» с минимальным перевесом — 1:0. Победный гол за несколько секунд до окончания первого тайма забил лидер бомбардирской гонки Владислав Морозов, в активе которого стало 6 забитых мячей. Для «Шахтера» это первое поражение в нынешнем сезоне.
Результаты остальных встреч: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк» — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Неман» (Гродно) — 1:3, «Белшина» (Бобруйск) — БАТЭ (Борисов) — 0:3, «Минск» — «Гомель» — 2:2. Столичный «Энергетик-БГУ» пропускает 7-й тур.
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 18 очков (7 матчей), БАТЭ — 14 (7), «Торпедо-БелАЗ» — 14 (6), «Шахтер» — 13 (6). Внизу турнирной таблицы находится «Белшина», у которой всего два очка, на один балл больше у брестского «Динамо».