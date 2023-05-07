Минское «Динамо» переиграло «Шахтер» в чемпионате Беларуси

Сегодня в центральном поединке 7-го тура на поле столичного стадиона «Динамо» минчане переиграл чемпиона страны солигорский «Шахтер» с минимальным перевесом — 1:0. Победный гол за несколько секунд до окончания первого тайма забил лидер бомбардирской гонки Владислав Морозов, в активе которого стало 6 забитых мячей. Для «Шахтера» это первое поражение в нынешнем сезоне.