«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и сократил отставание от «Манчестер Сити» в АПЛ
«Арсенал» в гостях одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 35-го тура АПЛ — 2:0.
Арсенал
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«Арсенал» в гостях одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 35-го тура АПЛ — 2:0.
Победу «канонирам» принесли гол Мартина Эдегора и автогол Фабиана Шера.
Благодаря этому результату лондонцы набрали 81 очко и сохраняют второе место в АПЛ. Отставание от «Манчестер Сити», идущего на первой строчке, составляет одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе.
«Ньюкасл» с 65 баллами занимает третье место в турнирной таблице.